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挑戰法律 川普提議：把美國罪犯送薩爾瓦多監獄

編譯莊瑞萌／綜合報導
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川普總統不僅無視法官先前判決要接回誤送的馬州男子，還繼續加碼將更多暴力犯罪的美國公民送到薩爾瓦多。（路透）
川普總統不僅無視法官先前判決要接回誤送的馬州男子，還繼續加碼將更多暴力犯罪的美國公民送到薩爾瓦多。（路透）

總統川普在14日表示，他希望將部分涉犯暴力犯罪的美國公民遣送至薩爾瓦多監獄。法學專家則指出，美國驅逐自己公民的舉動將違反美國的法律。

路透報導，川普此番言論是至今最明確表態，顯示他認真考慮驅逐歸化公民以及在美國出生的公民。這項提案則引起民權倡議人士的高度關注，許多法律學者也認為這種做法已經違憲。

川普表示，他只會在政府確定合法的情況下推動這項想法。不過，美國公民在被遣送至薩爾瓦多前可以獲得什麼程度的正當法律程序仍不明確，過去政府先前也曾指控薩爾瓦多存在嚴重侵犯人權的行為，包括嚴苛且任意拘禁民眾。

就在薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)訪問白宮時，川普在受訪時表示，「我們必須隨時遵守法律，但國內也有這樣的罪犯，他們會把人推下地鐵、趁老婦不注意時從背後用棒球棒攻擊，這些人就是徹頭徹尾的惡魔，」他並補充說，「我想把這些人列入遣送出境的範圍內，但得遵照法律規定。」

美國政府不能以任何理由強制驅逐自己的公民，只有極少數情況下，外國出生的歸化公民可能因涉犯恐怖主義、叛國罪或在入籍過程中提供不實背景資訊，會被剝奪公民資格並遭到遣返。

聖母大學(University of Notre Dame)移民法專家柯克倫(Erin Corcoran)教授指出，「美國法律中沒有任何條文允許政府將自己的公民逐出國境。」

上周川普告訴記者，他「非常喜歡」將美國公民遣送到薩爾瓦多的這個想法。布格磊隨後表示，薩爾瓦多願意接收來自美國的囚犯。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)隨後證實這個提議確實存在，並表示川普只是「提出了這個構想」。

川普政府已經根據具爭議的法律授權，將數百名被控涉及犯罪活動的移民遣送至薩爾瓦多嚴酷的「反恐怖主義監禁中心 」(Terrorism Confinement Center)，美國為此還支付了薩爾瓦多600萬元的拘押費用。

川普 美國公民 白宮

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