美薩總統同聲：遭錯誤遣送的馬州男不會返美

川普總統（右）14日在白宮會見來訪的薩爾瓦多總統布格磊（右），兩人同聲表示，被誤送至薩爾瓦多的馬里蘭州男子，兩國都不會將他遣回美國，這也擺明不理會法官之前的判決。（美聯社）

川普 政府官員與薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)14日口徑一致表示，沒有任何理由將上個月被誤送到薩爾瓦多的馬里蘭州 居民艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)遣返 回美國。儘管美國最高法院已要求川普政府「協助」艾卜瑞可‧賈西亞返美，布格磊仍稱如此提議「荒謬可笑」。

美聯社報導，川普政府官員強調，被遣送至薩爾瓦多一座惡名昭彰的幫派監獄的艾卜瑞可‧賈西亞本來就是該國公民，美國對其未來沒有發言權。14日訪問白宮、坐在川普總統旁邊的布格磊也表示，他「當然」不會將賈西亞送回美國領土，「這個問題太荒謬了，我怎麼可能將一名恐怖分子偷偷送入美國？我沒有權力將他送回美國。」

司法部長邦迪(Pam Bondi)則表示，如果薩爾瓦多希望把艾卜瑞可‧賈西亞送回美國，美國將提供協助，包括提供飛機，但她也說，「最重要的是，他非法滯留在美國，且一直非法滯留，是否送回美國取決於薩爾瓦多，不取決於我們。」馬里蘭州法官辛尼斯(Paula Xinis)正考慮是否批准艾卜瑞可‧賈西亞律師團隊的要求，強制政府說明為何不應以藐視法庭論處。

被誤送至薩爾瓦多的馬州男子賈西亞，目前仍關在薩國監獄。司法部表示，他是薩國公民。（美聯社）

圍繞艾卜瑞可‧賈西亞事件的爭議，凸顯薩爾瓦多在美國政府大規模驅逐行動中的關鍵地位。自3月以來，薩爾瓦多已接收超過200名被美國驅逐的委內瑞拉移民，並被拘押於薩國首都聖薩爾瓦多郊外一座最高安全規格的監獄。布格磊打擊國內強大幫派行動已讓約8萬4000人入獄，並讓他在國內獲得極高人氣。川普在接待布格磊時表示，「我想要向薩爾瓦多人民問好，他們擁有一位非常出色的總統。」

民主黨人士對於艾卜瑞可‧賈西亞與其他可能被誤關在薩國的移民待遇感到憂慮，馬里蘭州參議員范霍倫(Chris Van Hollen)正努力促成與布格磊在華盛頓會面，討論艾卜瑞可‧賈西亞可能的返美事宜，參院外交關係委員會民主黨首席議員夏亨(Jeanne Shaheen)則敦促政府釋放艾卜瑞可‧賈西亞及其他「無明確犯罪紀錄」的被遣返人士。夏亨指出，「漠視法治、無視最高法院的一致裁決，並在缺乏正當程序的情況下任意拘押及驅逐個人，只會降低我們國家的安全性。」

就在布格磊訪美前夕，國務院已將薩爾瓦多的旅行警告更新至第一級，屬於美國公民訪問最安全的國家之一。該警告指出過去3年來，當地的幫派活動及相關謀殺等暴力犯罪已顯著下降。