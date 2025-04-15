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美薩總統同聲：遭錯誤遣送的馬州男不會返美

編譯莊瑞萌／綜合報導
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川普總統（右）14日在白宮會見來訪的薩爾瓦多總統布格磊（右），兩人同聲表示，被誤送至薩爾瓦多的馬里蘭州男子，兩國都不會將他遣回美國，這也擺明不理會法官之前的判決。（美聯社）
川普總統（右）14日在白宮會見來訪的薩爾瓦多總統布格磊（右），兩人同聲表示，被誤送至薩爾瓦多的馬里蘭州男子，兩國都不會將他遣回美國，這也擺明不理會法官之前的判決。（美聯社）

川普政府官員與薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)14日口徑一致表示，沒有任何理由將上個月被誤送到薩爾瓦多的馬里蘭州居民艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)遣返回美國。儘管美國最高法院已要求川普政府「協助」艾卜瑞可‧賈西亞返美，布格磊仍稱如此提議「荒謬可笑」。

美聯社報導，川普政府官員強調，被遣送至薩爾瓦多一座惡名昭彰的幫派監獄的艾卜瑞可‧賈西亞本來就是該國公民，美國對其未來沒有發言權。14日訪問白宮、坐在川普總統旁邊的布格磊也表示，他「當然」不會將賈西亞送回美國領土，「這個問題太荒謬了，我怎麼可能將一名恐怖分子偷偷送入美國？我沒有權力將他送回美國。」

司法部長邦迪(Pam Bondi)則表示，如果薩爾瓦多希望把艾卜瑞可‧賈西亞送回美國，美國將提供協助，包括提供飛機，但她也說，「最重要的是，他非法滯留在美國，且一直非法滯留，是否送回美國取決於薩爾瓦多，不取決於我們。」馬里蘭州法官辛尼斯(Paula Xinis)正考慮是否批准艾卜瑞可‧賈西亞律師團隊的要求，強制政府說明為何不應以藐視法庭論處。

被誤送至薩爾瓦多的馬州男子賈西亞，目前仍關在薩國監獄。司法部表示，他是薩國公民。...
被誤送至薩爾瓦多的馬州男子賈西亞，目前仍關在薩國監獄。司法部表示，他是薩國公民。（美聯社）

圍繞艾卜瑞可‧賈西亞事件的爭議，凸顯薩爾瓦多在美國政府大規模驅逐行動中的關鍵地位。自3月以來，薩爾瓦多已接收超過200名被美國驅逐的委內瑞拉移民，並被拘押於薩國首都聖薩爾瓦多郊外一座最高安全規格的監獄。布格磊打擊國內強大幫派行動已讓約8萬4000人入獄，並讓他在國內獲得極高人氣。川普在接待布格磊時表示，「我想要向薩爾瓦多人民問好，他們擁有一位非常出色的總統。」

民主黨人士對於艾卜瑞可‧賈西亞與其他可能被誤關在薩國的移民待遇感到憂慮，馬里蘭州參議員范霍倫(Chris Van Hollen)正努力促成與布格磊在華盛頓會面，討論艾卜瑞可‧賈西亞可能的返美事宜，參院外交關係委員會民主黨首席議員夏亨(Jeanne Shaheen)則敦促政府釋放艾卜瑞可‧賈西亞及其他「無明確犯罪紀錄」的被遣返人士。夏亨指出，「漠視法治、無視最高法院的一致裁決，並在缺乏正當程序的情況下任意拘押及驅逐個人，只會降低我們國家的安全性。」

就在布格磊訪美前夕，國務院已將薩爾瓦多的旅行警告更新至第一級，屬於美國公民訪問最安全的國家之一。該警告指出過去3年來，當地的幫派活動及相關謀殺等暴力犯罪已顯著下降。

維權團體及家屬要求政府接回被誤送至薩爾瓦多的馬里蘭州男子賈西亞。（美聯社）
維權團體及家屬要求政府接回被誤送至薩爾瓦多的馬里蘭州男子賈西亞。（美聯社）

川普 馬里蘭州 遣返

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