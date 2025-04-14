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佛州中國籍教授被炒 仇外氣氛蔓延 國際生感覺自己不受歡迎

編譯潘勛／綜合報導
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佛羅里達新學院最近解雇中國籍教授王凱文，引發關切。(路透)
佛羅里達新學院最近解雇中國籍教授王凱文，引發關切。(路透)

佛羅里達新學院(New College of Florida)最近以被備受爭議的州法SB 846，解雇已任教兩年的中國籍教授王凱文(Kevin Wang)，引發新一波關切，中國及國際學生組織感受到他們愈來愈不受歡迎，佛州學術自由、仇外心態及高等教育走向也令人心憂。

非營利新聞組織「Suncoast Searchlight」13日報導，SB 846州法於2023年生效，禁止佛州公立學院、大學雇用來自中國等被列入「受關切國家」的人擔任教師。王凱文3月突然被學校按州法解雇。

民權倡議人士及學者們指出，尋求庇護人士按SB 846被解雇，這顯然是第一次。

目前美中關係緊張升高，美國學術機構升高對中國人的挑剔，此時又發生王凱文被解雇事件。

對學生及高等教育觀察者而言，本案釋出的訊息更為直接：州方態度轉變，可能想限制誰能在公立大學教書，而危及美國學者界。

「亞裔美國學者論壇」(Asian American Scholar Forum) 執行總監草川(Gisela Perez Kusakawa)表示，該組織目睹這股趨勢，整體而言大環境愈來愈不歡迎中國學生以及國際學生。

州法SB 846兩年多前經州長簽字，立法宗旨在限制佛州大學、學院，與中國、古巴、伊朗、北韓、俄國、敘利亞及委內瑞拉政府所屬的機構達成協議。州法進一步限制學校不能聘雇沒有綠卡或完整公民權的人來教書。

SB 846影響中國學術人士比率最高。根據「國際教育研究所」(Institute of International Education)最近報告，來自中國而在佛州學院、大學求學的學生，2023到2024學年度就有超過4300名，僅次於印度，是第二大國際學生群體。

王凱文被解雇事件，已成為導火線，發生更廣大的法律訴訟、民權抗爭，抨擊佛州對聘請外國人來高等教育執教設限。

佛州 古巴 敘利亞

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