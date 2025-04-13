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川普政府切斷資金 阿拉伯語衛星電視頻道Alhurra停播

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
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總統川普。(路透)
總統川普。(路透)

美國政府在伊拉克戰爭後創建的阿拉伯語衛星電視頻道Alhurra於12日表示，川普總統政府切斷資金後，該台將停止播出，並解雇大部分員工。

中央社引述法新社報導，Alhurra 2004年在美國官員不滿半島電視台（Al-Jazeera）伊拉克戰爭報導的背景下開台，但20年後，卡達支持的半島電視台在阿語媒體中仍居於主導地位。

Alhurra等美國資助小型阿語媒體的母公司「中東廣播網」（MBN）總裁兼執行長吉德敏（Jeffrey Gedmin）表示：「中東媒體藉著反美主義而蓬勃發展。」

川普政府今年3月宣布，作為億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導的全面削減成本行動的一部分，將停止對美國政府支持媒體的所有資金撥款。

此舉立刻讓美國之音（Voice of America）陷入停擺，儘管美國之音員工提出法律挑戰以恢復撥款，但國會已批准了這項計畫。

吉德敏在給員工的備忘錄中表示，川普的激進支持者、負責監管美國國際媒體署（US Agency for Global Media）的雷克（Kari Lake）拒絕與他見面，討論「非法」撤資一事。

他寫道：「我只能得出這樣的結論：她故意不給我們錢，讓我們無法支付你們這些辛勤敬業員工的工資。」

他寫道，Alhurra將停止電視頻道的播出，但會嘗試透過縮減後的「20幾人」團隊來維持網路更新。

Alhurra聲稱每周為22個國家的3000多萬人提供服務。

但它面臨來自半島電視台、沙烏地阿拉伯資助的阿拉伯電視台（Al-Arabiya）以及最近由阿拉伯聯合大公國支持的天空新聞阿拉伯台（Sky News Arabia）激烈競爭。

與美國之音不同，Alhurra不被視為美國政府的一部分，而是接受美國政府的資助來運作。

川普 馬斯克 沙烏地阿拉伯

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