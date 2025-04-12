經濟快崩潰 川普卻爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王

川普在馬里蘭州搭乘空軍一號，並對記者握拳示意。(路透)

英國衛報12日報導，正當全球市場因美國總統川普 發起關稅 戰而劇烈動盪，面臨經濟崩潰之際，川普彷彿「完全脫離現實」，大打高爾夫、參加晚宴，一派「國王」姿態，顯示這位總統對升斗選民的焦慮毫無共鳴，而他身旁也都聚滿唯命是從的人。

在點燃全球金融市場引信後，川普退居佛州 高爾夫球場。一週後雖因壓力而不得不鬆綁關稅政策，卻仍在白宮接待賽車冠軍並為自己辯護。

期間，即使美國經濟正崩潰，川普還是打高爾夫、與金主共享晚餐，還做出類似「現在是發大財好時機」的宣言。強烈的反差令人震撼，讓人聯想到羅馬暴君尼祿—當羅馬大火時他拉著小提琴，也想到那些脫離現實的瘋狂君王。這也顯示川普在動盪而又極端的第二任內將如何執政：隨意而為，無視規矩，頻繁出席公開活動，身邊滿是唯唯諾諾的人。

民主黨策士巴德拉（Kurt Bardella）說：「他完全活出瘋狂國王的漫畫樣本。穿著燕尾服在宴會廳上要人吞下苦口藥丸，或在經濟動盪席捲全國乃至全球時，過著第N次高爾夫假期，這些頂多是脫離現實，最糟糕的情況是：你是冷血自戀狂，對受苦者毫無情感，這最終將付出政治代價」。

據華盛頓郵報報導，川普在宣布課徵大範圍關稅的不到3小時前才敲定最終版本；但副總統范斯等幕僚卻唯命是從。報導引述接近其核心圈的人士說法，「他已進入完全無所謂的巔峰狀態。根本不在乎壞消息。他會做想做的事，兌現競選時支票」。

隔天，儘管市場損失數兆美元，川普仍參加沙烏地阿拉伯贊助的高球賽，週五早晨在佛州金碧輝煌的海湖莊園中醒來，戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）的棒球帽，乘坐豪車接受支持者擁戴，並駛向高球俱樂部。

當4名美軍在立陶宛訓練時殉職，遺體莊嚴返回的過程中，川普派防長赫塞斯前往多佛空軍基地，自己則參加「MAGA」舉辦的燭光晚宴—報導指出，每一席收費高達100萬美元。

紐約時報記者兼川普傳記作者哈柏曼（Maggie Haberman）在美國有線電視新聞網（CNN）評論，「我覺得他早就不在乎某些表面形象了。他很清楚地表示，這次總統任內會做想做的事。他傳達的訊息，完全讓人不覺得他理解普同人正經歷的事情」。

面對盟友、工商巨擘及共和黨內部愈來愈高漲的反彈聲浪，所有人懇求改弦易轍，免得經濟衰頹成大蕭條，他首個公開活動卻是為洛杉磯道奇隊慶祝世界大賽冠軍，還收到印有「川普47」的棒球球衣。

他在華府的募款晚宴上，說「我知道自己在做甚麼」，還說關稅逼得各國領袖來和他談判，「這些國家都打電話來。他們很想達成協議」。但第二天，他卻讓步了，將其他國家的關稅暫緩90天，好擁有談判空間。財富與權力的泡泡終於破滅。

那些足以毀掉其他政治人物的失誤與醜聞，川普常能躲開，但市場面臨崩盤卻仍能隨意自如，讓人感到他與一般人的焦慮完全脫節，即使是自己支持者也不例外。

維吉尼亞大學政治學者薩巴托（Larry Sabato）用法國最後的王后瑪麗安東尼來形容川普。當有人告訴她農民沒有麵包吃，她回「要他們吃蛋糕吧」。

川普常被批評者拿來和那些要求子民絕對忠誠，對敵人報復、對人民不屑一顧的君王相比。紐約時報專欄作家陶德（Maureen Dowd）則將川普比作莎士比亞筆下的理查三世。

他說「他有瘋癲的一面，所以當他獨裁時，你被他的瘋狂分散注意力。他一邊搞笑、一邊獨裁，讓你懷疑他是不是真的在做我以為的事情」。