DOGE擬精簡預算2兆 馬斯克下修為1500億

科技富豪馬斯克領導的政府效率部(DOGE)大幅下修本會計年度裡省下2兆元政府預算的目標，降低為節省1500億元。(美聯社)

財星雜誌(Fortune)11日報導，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)的政府效率部(DOGE)曾信誓旦旦要在2025年10月到2026年9月的會計年度裡省下2兆元政府預算，但在10日內閣會議的發言中，他把削減預算的目標大幅下修到1500億元。

報導指出，馬斯克在內閣會議裡對川普 總統說：「非常高興在此宣布，我們估計2026年度能省下的浪費與舞弊，將有1500億元。」馬斯克說，聯邦政府預算大幅精簡，有助於提高對美國人民的服務品質。

馬斯克先前在2024年總統競選期間喊出的削減預算數字是2兆元，在川普上任總統後，減半降為1兆元。10日他再度下調目標。

根據政府效率部官方網站顯示的統計，目前已為聯邦政府省下1500億元開銷。目前尚不清楚馬斯克在內閣會議的發言是否是指已省下的開支還是整個會計年將省下的開支，因為他在3月27日受訪時，仍維持到5月底將減少1兆元開支的說法。

不過紐約時報引述白宮官員堅稱，這一會計年度省下1兆元的目標並未改變。

政府效率部網站指出，節省預算來自資產出售、合約與租賃取消或重新議價、停止舞弊與不當付款、取消補助經費、節省利息花費、修改程式系統、規則改變以及人事縮編。

政府效率部列出的節省金額數目最高的項目中，包括取消財政部與世紀科技(Centennial Technologies)的合約。不過，世紀科技對紐約時報表示，合作計畫早在拜登任內就已經取消，當時政府效率部尚未成立。

馬斯克在川普政府的去留，最近持續引發揣測。川普10日在內閣會議中對馬斯克的貢獻表達謝意，但強調自己不依賴這位億萬富豪創業家，推升馬斯克將離開川普政府的預期。

川普在白宮記者會 上回答記者提問時說：「我不需要依賴他(馬斯克)來完成任何工作，我只是『恰巧』喜歡他，這個傢伙表現很棒。」

川普曾私下向幕僚表示，馬斯克可能停止涉入國家大事，未來將接掌曝光率較低、協助成分較高的職位。