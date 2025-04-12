川普政府錯誤遣返薩爾瓦多男 最高法院裁定接回美國

最高法院裁定，川普政府必須協助把3月15日被錯誤遣返到薩爾瓦多重刑監獄的29歲男子艾卜瑞可‧賈西亞(圖)接回美國。(路透)

最高法院10日晚裁定，川普 政府必須協助把3月15日被錯誤遣返 到薩爾瓦多重刑監獄的29歲男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)接回美國。聯邦政府向最高法院聲稱，艾卜瑞可‧賈西亞已經不受美國管轄，政府雖然出錯但沒有辦法補救，但這一說詞被大法官打了回票。

馬里蘭州 聯邦區域法院法官辛尼斯(Paula Xinis)11日在聽證會上詢問艾卜瑞可‧賈西亞下落，司法部助理副部長恩賽(Drew Ensign)卻一問三不知，也無法說明政府如何安排把人接回。

辛尼斯一再問政府做了什麼以協助艾卜瑞可‧賈西亞回美，恩賽回答說他個人不知道政府做了什麼。辛尼斯表示，「這意味他們什麼都沒做，雖然法院的指示明確」，並稱「狀況令人非常憂心。」恩賽則表示，政府現正積極研議如何處理。

聽證會結束前，辛尼斯要求政府每天提供協助艾卜瑞可‧賈西亞回美計畫的最新情況。

艾卜瑞可‧賈西亞青少年時期從故鄉薩爾瓦多非法入境美國。2019年，移民法院裁定禁止遣返艾卜瑞可‧賈西亞，因為自家經營的普普薩( pupusa)玉米餅生意遭到當地黑幫鎖定，回到家鄉將面臨人身安全威脅。

川普政府向最高法院辯稱，艾卜瑞可‧賈西亞案例中出現的唯一錯誤就是送回薩爾瓦多，而不是改送第三國。川普政府聲稱，聯邦法院無權下令行政部門把艾卜瑞可‧賈西亞帶回美國，因為艾卜瑞可‧賈西亞已經不在美國，而是受到外國政府管轄。

華爾街日報報導，最高法院公布的簡短裁決書並未簽名，這是最高法院對於緊急案件的處理慣例。不過，自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)在附加聲明中痛批川普政府，犯下嚴重錯誤卻不迅速補救，僅以「一時不察」做為搪塞。

川普政府說，艾卜瑞可‧賈西亞是黑幫組織MS-13成員，MS-13被川普政府列為外國恐怖組織。但無犯罪前科的艾卜瑞可‧賈西亞否認身為黑幫成員。他住在馬里蘭州貝爾茨維爾(Beltsville)，從事鈑金學徒，妻子是美國公民。