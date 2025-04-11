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選民投票須出示身分證 眾院通過 參院過關機率不大

記者胡玉立／綜合報導
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聯邦眾院10日通過法案，規定選民登記投票時，須出示公民身分證明。圖為2024年1月新罕布夏州總統初選時，選務人員核對投票者的身分證。(路透)
聯邦眾院10日通過法案，規定選民登記投票時，須出示公民身分證明。圖為2024年1月新罕布夏州總統初選時，選務人員核對投票者的身分證。(路透)

聯邦眾院10日通過共和黨今年主推的關鍵法案「保障美國選民資格法案」（Safeguard American Voter Eligibility Act），規定選民登記投票時，須出示公民身分證明。川普總統一直希望聯邦選舉方式做此改變；但幾乎所有民主黨人都反對該案，法案在參院通過機率不大。

民主黨人警告，該法案可能剝奪數以百萬計不易取得適當文件的國人投票權利。但共和黨人認為，此案將確保只有公民才能在美國選舉中投票，相當有必要。川普3月曾針對公民身分要求及其他選舉相關改革，發布行政命令。該案以220票對208票通過，有四名民主黨人支持該案。

眾院負責選舉立法的行政委員會主席、威斯康辛州共和黨眾議員史戴爾(Bryan Steil)10日在辯論中表示，該法案旨在「恢復國人對選舉的信心」，並阻止非公民投票。

這是共和黨第二次試圖通過「保障美國選民資格法案」；該案去年也曾在眾院通過，但在參院失敗。盡管共和黨去年秋天贏得參院控制權，但只占微弱多數，未達克服「費力把事拖」(filibuster)所需的60票；同一法案今年在參院過關機率不大。

非公民投票其實很少見，且屬非法行為，可能導致重罪指控和驅逐出境，但共和黨人在去年總統大選中仍大力討論此問題。

「保障美國選民資格法案」要求所有使用聯邦選民登記表的申請人，親自到當地選舉辦公室提供公民身分證明文件；可接受的證明文件包括：有效的美國護照、政府簽發附照片的身份證及經過認證的出生證明。

民主黨和投票權利團體警告稱，該案一旦成為法律，可能導致眾多選民被剝奪選舉權。自由派法律公共政策研究機構布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)等組織2023年報告估計，有9%的美國投票年齡公民(約2130萬人)無法隨時獲得公民身分證明；幾乎半數國人沒有美國護照。

10日辯論過程中，另一擔憂被多次提及：已婚或離婚女性若改過姓名，將需要多份文件來證明其公民身分。

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