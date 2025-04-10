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川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3千億元 馬斯克是最大贏家

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

市場動盪 上大學動用529帳戶添變數

記者顏伶如／綜合報導
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對孩子今年要上大學而必須從「529大學教育儲蓄帳戶」提款的家長來說，提款時機遇到股市動盪。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)
對孩子今年要上大學而必須從「529大學教育儲蓄帳戶」提款的家長來說，提款時機遇到股市動盪。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)9日報導，股市大幅動盪時期，理財專家多半建議民眾不要動用投資帳戶，等待情勢明朗再打算，但對孩子上大學而必須從「529大學教育儲蓄帳戶」(529 college savings account)提款的家長來說，則沒有時間等待市場風暴結束。

具有省稅優惠的「529大學教育儲蓄計畫」與股市連動，市場漲跌攸關帳戶投資表現。關稅戰引發拋售潮，股市波動劇烈，許多家長花了18年或更久時間為「529大學教育儲蓄計畫」存款，如今終於要動用存款為孩子繳大學學費，提款時機卻遇到股市動盪。

近幾年來，更多民眾開立529帳戶，帳戶存款隨著股市榮景成長。金融數據分析機構「ISS Market情報」ISS Market Intelligence)指出，截至2024年底為止，全國約有1700多萬個529帳戶，累積存款金額5250億元。

過去10年間，529計畫從原本只能繳大學費用擴大到也適用於符合條件的幼稚園-高中12年級(K-12)開銷，還可用來償還學貸、參加學徒計畫(apprenticeship programs)，繳完學費之後剩下的帳戶餘額可轉入受益人的羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)。從529帳戶獲利享有延緩課稅(tax-deferred)，提款做為符合規定的教育用途免繳聯邦稅，某些州為529帳戶存款提供抵稅優惠。

住在伊利諾州的拉狄馬契爾(Amy Rademacher )擔任教會青少年事工主任，與丈夫在兩個孩子仍是襁褓時期就開立529帳戶，這些年來平均每個月大約存入戶頭50元。

今年8月兒子就要開始上大學，拉狄馬契爾說，希望存款能支應大學開銷的四分之一 ，但現在529帳戶裡究竟有多少錢，她不敢查看。她表示，未來幾個月還是會照樣把錢存入戶頭，兒子的大學費用除了529計畫存款之外，還有獎學金、貸款以及孩子自己的存款共同支應。她說：「我們夫妻倆去年都才把自己的學貸繳清，希望孩子們不要像我們一樣。」

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