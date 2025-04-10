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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

數百學生簽證被撤銷 魯比歐：只針對瘋子

編譯潘勛／綜合報導
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川普上任迄今已取消全國數百名國際學生的簽證，接下來要求他們很快離境，國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，國務院只註銷「瘋子」的簽證，但民權專家指政府針對的是言論自由；聯邦政府並不公開行動，引發關切，認為可能侵犯憲法第一修正案及正當程序原則，讓已廣傳的恐懼更加惡化。

今日美國報(USA Today)9日報導，各大學傳出消息，有些學生被強迫要立即離開；很多人先發現他們的簽證，在聯邦「學生交充及訪客資訊系統」(Student Exchange and Visitor Information System)上被取消，或者收到意料之外的文件、電子郵件，接著被要求很快離境。

移民專家指出，要求國際學生離境的程序，以往都很低調，聯邦政府的全面改革行動，他們前所未見。加州、科羅拉多、肯塔基、俄亥俄、密西根、麻州、佛州等地大學，都有國際學生受到影響。

來美求學的國際學生約有150萬人，被取消學簽的人數雖僅占很小比率，但已震撼大學校園。大學行政人員表示，有些人簽證被註銷，顯然與一些小事有關，例如與同學爭吵、在校園以外被開交通罰單，其他人則是參與力挺巴勒斯坦的抗議活動。

華盛頓州移民律師桑德斯(Len Saunders)表示，自己執業25年，從未見過300名學生喪失學生簽證的事，他們簽證被憑空取消，全與政治有關。

華盛頓郵報報導，國際學生很惶恐，不曉得自己是否會被趕出美國。上周末數十家大學傳出一批學生簽證被取消，最新的說法是川普政府對國際學生採取強勢行動，可能動用一切資訊，來找出參加反以色列抗議的國際學生，遞解出境；政府指控學生參與抗議，助長巴勒斯坦「哈瑪斯」(Hamas)追求的目標。

川普政府並未說明已取消多少學生簽證，還有為何不通知受影響的大學。有數十名學生被移民及海關執法局(ICE)拘留。國際學生簽證被取消、人被拘留，都偷偷摸摸進行，都讓國際學生感到恐懼。

學生簽證 川普 移民

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