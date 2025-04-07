敢拒收遣返公民 川普政府擬撤銷南蘇丹所有人簽證

南蘇丹因拒絕接受遭遣返之公民，川普政府撤銷所有南蘇丹人簽證。圖為南蘇丹獨立後陷入內戰。(美聯社)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)表示，非洲國家南蘇丹(South Sudan)過渡政府拒絕接受遭美國驅逐出境的該國公民，川普政府正著手撤銷給予所有南蘇丹人的簽證 。

國會山莊報(The Hill)6日報導，魯比歐聲明說，「因為南蘇丹過渡政府未能充分尊重此一(接受被遣返該國公民)原則，國務院正採取行動，撤銷給南蘇丹護照 持有人的簽證，另不再進一步簽發入境許可，給持南蘇丹護照持有人；此一決定立即生效。」

魯比歐另表示，等到南蘇丹充分合作之際，美國政府才會準備重審目前舉動。

魯比歐譴責南蘇丹政府為「占美國便宜」；「執行美國移民法律，對美國的國家安全、公共安全至關重要。當其他國家尋求驅逐某一國公民時，包括美國在內的每個國家必須以及時態度，接收其被遣返公民」。

除了取消南蘇丹公民的簽證，魯比歐表示美國限制核發簽證給該國公民入境美國，立即生效。

川普總統1月20日再度就職以來，全面撤銷給持另一國家護照持有人的簽證，這還是第一次。

位在非洲東部的南蘇丹，是世上最新建立又最貧窮國家之一，2011年7月才宣布獨立。

最近幾周，南蘇丹緊張升高之中。聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)3月下旬才警告說，南蘇丹正在陷入更深的危機，故呼籲該區域、國際領袖出手幫忙該國，避免內戰爆發。

古特瑞斯3月28日表示，南蘇丹或許不受全世界注意，但不能放任該國情勢陷入深淵。

國務院3月才下令，因為安全威脅持續未消，一切非緊急必要的美國使館人員應撤離南蘇丹。