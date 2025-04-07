馬斯克人氣下跌 川普憂利益衝突漸保持距離

川普總統向盟友課徵高額關稅，馬斯克卻逆風說美國和歐盟應該成立免關稅的自由貿易區。馬斯克預計5月離開政府，據稱他因為這張手拿電鋸照，讓川普與他保持距離。（路透）

億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)曾被認為是川普 的得力助手，甚至被戲稱為「第一哥們」(First Pal)，然而如今他在華府的人氣正在迅速下跌。據報導，川普本人也因為國防部打算對馬斯克簡報針對中國的作戰計畫而大怒，擔心可能與馬斯克在中國的商業利益有所衝突。

此外，馬斯克日前才在X平台公開抨擊白宮 貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，納瓦羅為川普政府的關稅政策辯護。

消息人士稱，川普仍然是馬斯克的頭號粉絲，但兩人似乎註定要分道揚鑣。

據華爾街日報(WSJ)報導，川普其實一開始就已經意識到潛在的問題。

他曾在接到報告稱高階官員與馬斯克之間發生磨擦後，要求白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)每周與馬斯克開會，但威爾斯並不是唯一和馬斯克有衝突的官員。

據報導，馬斯克與國務卿魯比歐(Marco Rubio)曾在一次內閣會議上起爭執。

據稱，威爾斯等川普官員對於馬斯克公開DOGE團隊措施前並未分享他的計畫而感到灰心。

他缺乏協調配合的舉動打亂白宮的訊息和政府措施的推展計畫。

然而，最令人震驚的事件之一是據說他被安排出席一敏感的國防部簡報會，該簡報報告美國的戰爭計畫，以及與中國相關的議題。

據報導，馬斯克參與的消息引起川普震怒，他擔心特斯拉(Tesla)在中國的重大商業利益。

盡管川普公開反駁該報導，稱其為假新聞，但消息人士表示，他私下其實怒火中燒。

在2月的一場重大保守派活動上，馬斯克手持電鋸走上舞台，展現他對減少政府浪費的決心。盡管他本人認為這是一個勇敢的舉動，但許多川普盟友認為這一令人瞠目結舌的行為「過於極端」。

川普讓馬斯克負責政府效率部(DOGE)，設法使聯邦政府更精簡、更有效率、更省錢。他大刀闊斧地裁減了數十萬個政府職務，同時宣稱削減高達2兆元的聯邦支出。

然而，他激進的大裁員政策，以及在旗下社群平台X頻頻繁發表爆炸性言論，已經引起川普內閣成員不滿。

現在他被視為政治累贅，反對者拿他在威斯康辛州最高法院補選的慘敗大作文章；馬斯克在威州投入2000萬元支持共和黨中意的候選人，最終挫敗。這場競選普遍被認為是對馬斯克的一次「公投」。