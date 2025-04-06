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馬州男誤被遣返 法官再令接回來 指政府「無法無天」

記者顏伶如／即時報導
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29歲的馬州薩爾瓦多裔男子賈西亞被錯誤逮捕並遣返薩爾瓦多監獄，其妻公開要求「把他帶回來」。(美聯社)
29歲的馬州薩爾瓦多裔男子賈西亞被錯誤逮捕並遣返薩爾瓦多監獄，其妻公開要求「把他帶回來」。(美聯社)

馬里蘭州聯邦區域法院法官寶拉‧辛尼斯(Paula Xinis)6日在意見書裡指出，29歲馬州薩爾瓦多裔男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)從無前科，上個月卻遭到川普政府錯誤逮捕並遣返到薩爾瓦多監獄，整起事件堪稱「無法無天」(wholly lawless)，川普政府必須把人帶回美國。

辛尼斯說，川普政府聲稱賈西亞是黑幫組織MS-13成員，但指控並未獲得證實且說法模糊，而且移民法院法官早在2019年就禁止將賈西亞驅逐到薩爾瓦多，以免遭當地幫派迫害。

辛尼斯寫道，川普政府坦承並沒有逮捕賈西亞的合法權限，沒有勒令拘留的管轄權，也沒有遣返到薩爾瓦多的理由，「更不用說把他關進西半球最危險的監獄之一」。她指出，川普政府辯稱賈西亞已不受美管轄、美無責任把人接回來的說詞令人「瞠目結舌」(eye-popping)。

辛尼斯4日裁定，政府必須在4日晚間11時59分之前完成把賈西亞接回美國的安排。司法部則訴請聯邦第四巡迴上訴法院對辛尼斯裁決下達禁止令。

白宮表示，賈西亞遭驅逐雖屬「行政疏失」(administrative error)，但強調賈西亞的確是MS-13成員。

辯護律師指出，賈西亞持有國土安全部核發的工作證，遭錯誤驅逐之前是鈑金學徒，努力希望考取技工執照。賈西亞的妻子是美國公民。

代表聯邦政府出庭的司法部移民訴訟辦公室(Office of Immigration Litigation)代理副主任、資深律師儒維尼(Erez Reuveni)日前批評川普政府行事缺乏透明，5日即遭到勒令停職、無限期休假。司法部長邦迪(Pam Bondi)發表聲明說：「我命令司法部所有律師都要全力以赴，為美國爭取最大利益，任何律師如果違背命令，必將面臨後果。」

美國廣播公司(ABC)6日報導，消息人士指出，儒維尼的上司、司法部移民訴訟辦公室副主任費廉吉(August Flentje)5日也被勒令帶薪行政停職(paid administrative leave)，理由是「對部屬督導不周」。

川普 司法部 移民

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