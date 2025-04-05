TikTok業務售美期限 川普再延75天 傳沃爾瑪考慮參加競購

川普總統4日決定將短視頻平台抖音(TikTok)出售給美國企業的最後期限，再度延長75天到6月中旬。(美聯社)

在短視頻平台抖音(TikTok )出售給美國企業的最後期限前，川普 再度延長75天到6月中旬。 此外，據美聯社報導，TikTok出售原接近達成協議，將由美商占主要股分，母公司字節跳動(ByteDance)則保留少數股權，不過在川普宣布對等關稅 後，北京政府態度變卦，可能讓TikTok交易案破局。

根據今日美國報(USA Today)報導，川普4日再度簽署行政命令，允許TikTok繼續經營75天並在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)宣布：「我的政府一直在努力達成拯救抖音(SAVE TIKTOK)的協議，我們已經取得重大進展。」並強調：「這項協議還需要更多作業，以確保所有必要申請都簽署核准。」

2024年國會朝野兩黨通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」(PAFACA)，禁止TikTok等中資社群平台取得美國用戶數據，並勒令TikTok在1月19日前從中國撤資，否則以國安為由全面禁用。

不過川普一上任就以行政命令延長期限至4月5日，上個月還透露至少有四名買家，競標者包括軟體公司「甲骨文」(Oracle)、新創公司Zoop等，如今還傳出零售業龍頭沃爾瑪(Walmart)也有意競購。

TikTok交易案由副總統范斯(JD Vance)與白宮幕僚居中協商，初步規畫TikTok業務拆分為一家在美國成立的新公司，由多數美國投資者擁有運營權，至於TikTok母公司「字節跳動」(ByteDance)則保留少數股權。

范斯2日接受福斯新聞網(FOX News)訪問時透露進展順利：「我們還有數天時間可以努力完成，當然要由總統來宣布最終決定。」

不過美聯社報導，在川普祭出對等關稅後，北京政府已經停止TikTok交易的談判，根據匿名知情人士透露，字節跳動代表致電白宮表示，在貿易與關稅談判順利進行前，中國不會批准該交易。

字節跳動發言人發表聲明，強調與美國政府持續商討可能的解決方案，不過協議尚未執行：「有部分關鍵問題需要解決，任何協議均須根據中國法律獲得批准。」