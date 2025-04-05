我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

TikTok業務售美期限 川普再延75天 傳沃爾瑪考慮參加競購

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統4日決定將短視頻平台抖音(TikTok)出售給美國企業的最後期限，再度延長75天到6月中旬。(美聯社)
川普總統4日決定將短視頻平台抖音(TikTok)出售給美國企業的最後期限，再度延長75天到6月中旬。(美聯社)

在短視頻平台抖音(TikTok)出售給美國企業的最後期限前，川普再度延長75天到6月中旬。 此外，據美聯社報導，TikTok出售原接近達成協議，將由美商占主要股分，母公司字節跳動(ByteDance)則保留少數股權，不過在川普宣布對等關稅後，北京政府態度變卦，可能讓TikTok交易案破局。

根據今日美國報(USA Today)報導，川普4日再度簽署行政命令，允許TikTok繼續經營75天並在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)宣布：「我的政府一直在努力達成拯救抖音(SAVE TIKTOK)的協議，我們已經取得重大進展。」並強調：「這項協議還需要更多作業，以確保所有必要申請都簽署核准。」

2024年國會朝野兩黨通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」(PAFACA)，禁止TikTok等中資社群平台取得美國用戶數據，並勒令TikTok在1月19日前從中國撤資，否則以國安為由全面禁用。

不過川普一上任就以行政命令延長期限至4月5日，上個月還透露至少有四名買家，競標者包括軟體公司「甲骨文」(Oracle)、新創公司Zoop等，如今還傳出零售業龍頭沃爾瑪(Walmart)也有意競購。 

TikTok交易案由副總統范斯(JD Vance)與白宮幕僚居中協商，初步規畫TikTok業務拆分為一家在美國成立的新公司，由多數美國投資者擁有運營權，至於TikTok母公司「字節跳動」(ByteDance)則保留少數股權。

范斯2日接受福斯新聞網(FOX News)訪問時透露進展順利：「我們還有數天時間可以努力完成，當然要由總統來宣布最終決定。」

不過美聯社報導，在川普祭出對等關稅後，北京政府已經停止TikTok交易的談判，根據匿名知情人士透露，字節跳動代表致電白宮表示，在貿易與關稅談判順利進行前，中國不會批准該交易。

字節跳動發言人發表聲明，強調與美國政府持續商討可能的解決方案，不過協議尚未執行：「有部分關鍵問題需要解決，任何協議均須根據中國法律獲得批准。」

TikTok 川普 關稅

上一則

「美不能併吞另一國」丹麥總理訪格陵蘭 隔空對嗆魯比歐

下一則

多國讓步求降關稅 川普稱須給「好東西」交換

延伸閱讀

又1國向川普低頭 柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

又1國向川普低頭 柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％
TikTok交易本來快達成？傳川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕

TikTok交易本來快達成？傳川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕
受川普關稅波及 任天堂宣布延後美國預購Switch 2

受川普關稅波及 任天堂宣布延後美國預購Switch 2
美國對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

美國對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

熱門新聞

川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15
美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00
川普總統表示，科技富豪馬斯克(左)擔任政府特別顧問的任務可能即將結束，馬斯克率領的政府效率部也將功成身退。（美聯社）

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

2025-04-01 08:27

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅