美銀：若美貿易夥伴以牙還牙 標普500指數成分股營收預料銳減32%

美國銀行預估，如果包括中國和歐盟在內的美國貿易夥伴以同等力度還擊川普對等關稅。可能使當前史坦普500指數成分股公司的營收減少32%。（美聯社）

美國銀行（BofA）彙編的預估數據顯示，如果美國的貿易夥伴以同樣幅度的關稅 回應，史坦普500 指數成分股公司約三分之一的營收可能面臨風險。

美國銀行美股 和量化策略主管Savita Subramanian等策略師聚焦於增量關稅帶來的成本增加，以及報復性措施對海外銷售的影響，除此之外，「曠日持久的談判可能會使活動陷入停滯，進而引發經濟衰退。」

他們還估計，即使沒有任何報復措施，僅是進口商品造成的通膨成本就可能使史坦普500指數成分股公司的營收減少5%。

該報告稱，「關稅問題沒有現成的應對手冊。如果貿易夥伴以同等力度還擊，對等關稅可能會使當前史坦普500指數成分股公司的營收減少32%。」

對於恐受創最重的小型股而言，美國銀行預計，即使沒有報復措施，其營收也將下降22%，而在雙邊關稅的情境下，這個降幅將擴大到100%。根據美國銀行的假設，中型股的營收可能降低11%，在雙邊關稅的情境下，營收減少逾半到大約60%。

策略師寫道，對於股票投資人而言，積極的一面是，有「一絲」不確定性消除，其他國家政府如今有了與美國展開談判的起點。「除非政策制定者的最終目標是引發全球衰退，否則談判是有可能的，並且有望成為推動市場反彈的積極催化劑」。

如果關稅最終導致停滯性通膨，美國銀行預計，史坦普500指數成分股中最安全的將是那些盈利和股息穩定、全球曝險較低的公司。