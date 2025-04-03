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說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

首富牌失靈 川普面臨「馬斯克困境」

編譯潘勛／綜合報導

馬斯克砸大錢並親身參與威斯康辛州最高法院法官選舉，但共和黨提名人仍告敗北，華爾街日報(WSJ)2日報導，川普總統及共和黨因此陷入「馬斯克困境」，是要繼續在全國舞台利用他的名氣及財富，還是該請馬斯克待在幕後。

馬斯克出錢出力參與威斯康辛州最高院1日選舉，對共和黨成為政治負債，相比兩年前類似選舉，催出來的民主黨選民多於共和黨選民。雖說共和黨還是熱烈希望，能動用世上最有錢人的馬斯克之財富，來打選戰，但是馬斯克親身上威州選戰前線，結果卻僅如此，共和黨就沒那麼高興了。

一些共和黨人及白宮官員私下表示，擔心馬斯克會讓他們輸掉更多選舉。馬斯克批評社會安全制度是「龐氏騙局」，嚇壞國會共和黨人。另外他揮舞鏈鋸，表示要大砍聯邦政府人事，民主黨2026年很可能會用這個影像來打廣告。

共和黨民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)最近做民意調查，想瞭解民眾對聯邦雇員、馬斯克扮演要角大砍聯邦政府規模、業務範圍，感受如何，結果發現聯邦雇員要比馬斯克受歡迎得多。

共和黨策士提爾曼(Jason Thielman)警告說，不宜由1日選舉結果做出太多結論；他表示，非選舉年的選舉結果，並不能代表選舉年就會如何，還有把威州最高法院的選舉結果，怪罪到馬斯克頭上，實在很荒謬。提爾曼指出，馬斯克率領政府效率部(DOGE)大砍政府開支，激起「讓美國再度偉大」(MAGA)基本盤的熱情。

馬斯克深受川普MAGA基本盤的喜愛沒錯，但他顯然在普選式的選舉中並不討好。例如威州這次選舉，最後由自由派法官克羅福特(Susan Crawford)擊敗保守派前檢察長薛米爾(Brad Schimel)。

民調顯示這次選舉比起2023年威州最高法院選舉，多出52萬4000多選民現身投票，克羅福特以10個百分點勝出，而2023年自由派贏11個百分點，兩黨都動員選民，所以相差不大。馬斯克現身，還投資2000多萬元，收效極微。

馬斯克 共和黨 民調

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