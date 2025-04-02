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TikTok「不賣就禁」大限將近 傳川普2日開會討論最終提案

TikTok「不賣就禁」大限將近 傳川普2日開會討論最終提案

編譯徐榆涵／即時報導
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中國影音平台TikTok面臨「不賣就禁」大限將於4月5日到期。(美聯社)
中國影音平台TikTok面臨「不賣就禁」大限將於4月5日到期。(美聯社)

中國影音平台TikTok面臨「不賣就禁」大限將於4月5日到期，母公司字節跳動被要求在此之前尋得非中國買家。白宮官員表示，總統川普預計2日召開會議，就TikTok的潛在買家進行討論。

路透報導，有白宮高階官員表示，該會議將在橢圓形辦公室舉行，與會者包括副總統范斯、白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）以及高階內閣成員。

路透上周引述兩名消息人士報導，私募基金公司「黑石集團」（Blackstone）正評估對TikTok美國公司投資少數股份。

川普日前表示，很多人有興趣收購TikTok，預料可以在4月5日限期前與中國字節跳動達成出售TikTok美國業務的協議。

報導指出，金融時報1日報導，知名創投「安德立森霍洛維茲公司」（Andreessen Horowitz）正考慮投資收購TikTok。該創投公司的共同創辦人安德立森（Marc Andreessen）是川普支持者。據報導，「安德立森霍洛維茲公司」可能加入由甲骨文（Oracle ）領頭的投資小組，買下TikTok在美業務。

美國參議院去年4月通過一項法案，以國家安全為由，限令TikTok母公司位字節跳動在今年1月19日前將TikTok美國業務賣給非中國企業，否則將在美國全面禁用。川普今年上任後簽署行政命令，將脫售TikTok的最後期限延至4月5日。

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