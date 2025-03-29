川普放話100%拿下格陵蘭 不在乎汽車漲價、高層洩密

總統川普。（美聯社）

美國總統川普 29日接受美國國家廣播公司（ NBC News）訪問回應近期圍繞白宮 的爭議，他表示不會開除任何涉及通訊軟體Signal洩密的官員，且稱「不在乎」進口車稅對市場價格影響，同時重申拿下格陵蘭 的決心。

包含國防部長赫塞斯等白宮高層，日前使用未授權軟體Signal討論對葉門青年運動的軍事行動，而國安顧問沃茲還意外將媒體人加入群聊，引發軒然大波。

在最新的訪問中，川普維持力挺屬下態度，他告訴NBC News，「我不會因為假新聞和政治迫害開除任何人」，他表示對赫塞斯和沃茲「有信心」。

報導指出，川普受訪時從頭到尾將事件描述為「假新聞」，他說：「我不知道也不在乎Signal是什麼，我只能告訴你這是一場政治迫害，媒體現在只想談這個，因為你們沒別的話題好講，因為這是美國歷史上最偉大的百日總統任期。」

其次，針對所有進口車開徵25%關稅，川普受訪時說，「根本不在乎」汽車製造商是否因而提高價格。

被問及近日對汽車業執行長傳達什麼訊息，是否警告汽車業不要漲價，川普表示恭喜在美國製造汽車的企業會賺很多錢，如果未賺很多錢也大概要進軍美國，「因為只要在美國生產就不會有關稅」。

另一方面，川普提到，「絕對」曾就併吞格陵蘭進行實質討論，他說：「美國會拿下格陵蘭，沒錯，百分之百。」

川普還補充，美方「很有可能不必動用軍事力量就能做到」，但強調「我不會排除任何選項」。

美國副總統范斯28日甫造訪丹麥半自治領土格陵蘭，抨擊丹麥未好好保護格陵蘭及其人民不受中國大陸和俄羅斯入侵，同時承諾尊重格陵蘭主權，並要求格陵蘭人與美國合作。