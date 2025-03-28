川普改口稱「群聊門」是沃茲的責任 司法部長：不調查此案

群聊門簡訊洩密事件曝光後，川普先是維護，後來改變口氣，說很可能是國安顧問沃茲搞的。圖為川普(右)與沃茲日前在白宮。(路透)

針對Signal群聊外洩的醜聞，總統川普 在26日表示，他認為這件事應由國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)擔起責任。司法部 長邦迪(Pam Bondi)表示將不會對本案展開司法調查。

據Politico報導，川普26日在行政命令簽署儀式上，一度將Signal群聊外洩醜聞的責任歸咎於國家安全顧問沃茲，同時持續力挺國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)。川普表示，「邁可(沃茲)，我猜是他，他自己也說是他的責任。我想應該跟其他任何人都沒有關係，我一直覺得就是邁可。」儘管是赫塞斯洩漏了包括攻擊行動與發動時間等敏感資訊，但川普仍質疑外界為何要檢視赫塞斯。

川普說，「這件事關赫塞斯什麼事？這完全就是一場政治獵巫。」他並表示沒有打算開除沃茲，還稱自己的國安顧問「已學到教訓」。

影音來源：NEWS9 Live

這起Signal群聊事件起因是「大西洋月刊」總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)報導自己意外被沃茲加入了一個Signal的群組聊天，群組內還包括赫塞斯、副總統范斯(JD Vance)及其他高層官員。

對此，部分現任及前任軍事與政府官員均表達憂慮，批評赫塞斯洩漏敏感的攻擊資訊並認為如此行為「魯莽又危險」。聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)在參眾兩院聽證會被詢問是否會針對此事展開刑事調查時，並未做出任何承諾。

過去幾十年來，FBI與司法部一直負責依據「間諜法」(Espionage Act)執法，該法規範了在處理國防資訊時，無論是故意或過失的洩密行為。司法部對於是否展開調查擁有廣泛的裁量權，27日司法部長邦迪(Pam Bondi)在一場記者會上暗示，她並不會針對此事展開刑事調查。

邦迪並重申了川普政府的說法，表示群聊內所討論的高度敏感資訊並非機密資訊，她還迅速將焦點轉移到兩位民主黨人士身上，包括前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)與前總統拜登，兩人過去也曾涉嫌不當處理機密資訊而被調查，但最終都未遭起訴。

就算近期不少知名人士皆因處理政府機密的問題而面臨調查，但從過去案例來看，公務人員免受刑事起訴或逃避實質懲處並非沒有先例。