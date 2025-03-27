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大西洋公開群聊 赫塞斯曝戰機起飛時間 官員仍稱沒機密

記者顏伶如／綜合報導
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國安高層在群聊中討論攻擊葉門計畫，連日來引發洩密的爭議，國防部長赫塞斯一再表示對話內容不涉機密，試圖淡化。（路透）
國安高層在群聊中討論攻擊葉門計畫，連日來引發洩密的爭議，國防部長赫塞斯一再表示對話內容不涉機密，試圖淡化。（路透）

「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)被國安團隊高層意外拉進加密通訊軟體Signal群組，從中得知美國將對葉門發動空襲的作戰計畫，但烏龍事件曝光後，川普政府官員聲稱群組討論串裡沒有機密訊息。「大西洋月刊」26日早晨公布討論串內容全文，戈德堡發表聲明說：「看到政府官員的說詞後，我們覺得應該讓人民親眼看到內容，由民眾自行論斷。」

根據討論串對話全文，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在群組貼出美軍戰鬥機打算升空作戰的時間。紐約時報分析，雖然戰機起飛時間並不等同作戰計畫(war plan)，走露消息卻可能讓被美軍鎖定的葉門什葉派民兵組織「青年運動」(Houthi)有時間潛逃，將近20名政府資深官員為何會在並不是政府加密溝通管道的平台討論如此重大問題，令人費解。

赫塞斯群組留言內容包括：

「1215美東時間：F-18戰鬥機起飛(第一攻擊編隊)。」

攻擊編隊(strike package)包括人員與武器，例如F-18戰機、MQ-9無人機。

「1345：觸發式F-18攻擊窗口開始(鎖定恐怖份子目標位於已知位置，估計可以準時攻擊，MQ-9攻擊無人機同時起飛。」

「1410：更多F-18戰鬥機起飛(第二攻擊編隊)。」

「1415：攻擊無人機抵達目標位置(若先前觸發式攻擊目標尚未完成，第一批炸彈此時必定投下)。」

「1536 F-18戰鬥機第二攻擊編隊展開，同時展開第一波海上戰斧(Tomahawk)巡弋飛彈發射。」

「後續內容將依時間軸公布。」

「我們目前行動安全(operational security，OPSEC)沒有問題。」

眾院民主黨議員克裡什納莫提（右二）與卡斯特羅（左二）26日用大西洋雜誌總編輯發布...
眾院民主黨議員克裡什納莫提（右二）與卡斯特羅（左二）26日用大西洋雜誌總編輯發布的對話內容，在情報委員會質詢國防部長赫塞斯。（美聯社）

赫塞斯在群組裡留言寫道，海軍F/A-18超級大黃蜂戰鬥機(F/A-18 Super Hornets)從位於紅海的杜魯門號航空母艦(Harry S. Truman)出發，MQ-9「死神」無人機(MQ-9 Reaper drones，又稱收割者偵察機)從中東地區陸上基地起飛。

美聯社報導，值得注意的是，群組排除決策委員會裡唯一的軍方代表，也就是參謀首長聯席會議主席。原參謀首長聯席會議主席布朗(Charles Q. Brown Jr.)今年2月被川普革職，遺缺現由葛瑞第(Chris Grady)暫代。不過白宮在元月的備忘錄曾表示，國安顧問沃茲（Mike Waltz）在這類討論中，有權決定是否納入參謀首長聯席會議主席。

大西洋雜誌26日進一步發布國安高層在群聊裡的對話紀錄，接受社會公評，判斷內容是否...
大西洋雜誌26日進一步發布國安高層在群聊裡的對話紀錄，接受社會公評，判斷內容是否為機密。圖為大西洋總編輯戈德堡。（路透）

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