Signal因「群聊門」紅了 被稱最安全加密聊天App

Signal是一種加密的聊天軟體，只有被邀請的人才能加入對話，也可以設定自動刪除對話內容的時間，最短只要四秒。（美聯社）

白宮國安團隊在Signal群組商討軍事機密，引發國安情資外洩的風暴，持續擴大，也意外讓Signal這款加密應用程式受到外界關注。

華爾街日報(WSJ)報導指出，Signal是一款加密聊天應用程式，用戶安裝在手機與桌上型電腦，即可免費使用文字、語音與視訊聊天，用戶凡透過Signal彼此通訊都屬私密且附有「端對端」(end-to-end)加密，換言之，Signal可保護訊息在網路傳輸時，不會被第三者攔截，確保隱私獲得保護。

不料，包括副總統范斯(JD Vance)與國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)等政府高階官員本月初透過Signal群組，討論對葉門「青年運動」(Houthi)武裝組織發動空襲的軍事計畫，誤將不相干的大西洋月刊總編輯邀請加入群組，成了洩密管道。

國安專家指出，川普 政府高階官員使用消費型手機應用程式商討國家機密，不但嚴重違反安全程序，並構成重大的洩密危機，因此川普也公開坦承：「整體來說，我認為我們可能不會再經常使用它。」

這起事件曝光後，也讓Signal在應用程式商店排名飆升，有加密專家認為，Signal堪稱商用手機最安全的加密應用程式，正因為如此廣為政府官員、情報人員與媒體記者愛用。

Signal加密功能卓越，幾乎不保留用戶使用資料，即便遭到駭客攻擊，或是收到傳票要求提供用戶資料，最多只能提供用戶註冊日與上次使用時間，無法提供訊息傳送日期或傳送對象。

到目前為止未有證據顯示Signal加密演算法遭到破解，不過如果手機被入侵，駭客仍可輕易從被駭的裝置讀取訊息，因此政府不希望任何聯邦官員在私人電子設備分享機密資訊。

一般情況下，凡涉及外國的軍事機密通訊，規定只能在「安全隔離資訊設施」(SCIF)進行，以防被任何不受歡迎的第三者監視，同時手機等電子設備也禁止進入SCIF。

大多數SCIF設置在政府辦公室內，但海外使館也有，還有高階國安官員也會在私人住家設立個人SCIF，方便全天候商討敏感議題；另外政府官員還可透過「高端」(high-side)安全性系統處理機密電郵，不過喜萊莉．柯林頓 (Hillary Clinton)擔任國務卿期間，處理部分機密文件卻未使用該系統，引發極大爭議。

包括赫塞斯在內的現任官員，都曾對柯林頓任內使用私人電子信箱討論公務而大加撻伐。