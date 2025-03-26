白宮國安群聊洩密 川普挺國安顧問沃茲 反批大西洋總編是小人

國安顧問沃茲（左）誤將大西洋月刊總編輯邀入國安團隊的機密對話中，引發軒然大波，川普總統（右）仍力挺沃茲，淡化該事件是沃茲幕僚犯的錯誤。（美聯社）

政治新聞網Politico報導，白宮 國安顧問沃茲誤把「大西洋雜誌」總編輯戈德堡加進國安高層官員討論作戰計畫群組，白宮內部有人認為沃茲恐被迫辭職。不過川普 力挺沃茲，表示沃茲已學到教訓。

戈德堡在報導中說，他13日收到沃茲邀約，加入加密通訊軟體Signal群組。一開始以為是詐騙，後來認為也許是沃茲想和他討論烏克蘭、伊朗等議題，因此加入。後來發現群組成員包含副總統范斯、國防部長赫塞斯 、白宮幕僚長威爾斯等高層，討論轟炸葉門作戰計畫。戈德堡說，從頭到尾沒人發現他在群組裡，他後來不願再知道更多機密而退出群組，也沒人理他。

沃茲成了這起國安洩密意外的「頭號戰犯」，但川普25日將矛頭指向大西洋雜誌總編輯，他對NBC說，戈德堡是個「奸詐小人」，出現在該群組「根本沒影響」。川普說，此事要怪沃茲的一名幕僚，「上面有他的電話號碼」。

雖然有人點名要沃茲辭職負責，但川普說，他對沃茲仍有信心，「沃茲已學到教訓，他是個好人」，也對自己的團隊有信心，並支持國防部長赫塞斯稍早發言，即這起事件無關緊要。

野獸日報(Daily Beast)報導，億萬富豪馬斯克25日在他旗下的X平台上揶揄大西洋雜誌是沒人看的雜誌，第二版是最好的「藏屍地點」，川普也轉推了這則貼文。川普前一天也稱大西洋雜誌快倒閉了，刻意貶低其影響力，但事實上是該篇報導，上了各大媒體的頭條，而且引起國會關注。

川普說，這個情況是「兩個月來的唯一小差錯，結果不是嚴重問題」。他說，轟炸葉門行動未受影響。

媒體Axios指出，民主黨人和川普的批評者希望川普開除沃茲，這是沃茲應可過關的一個重要原因。四名高層政府官員表示，他們預期爭議將平息，沃茲會留任。

Politico稍早報導，對這起洩密事件，已有兩名白宮高層提出，為了避免川普陷入「不利處境」，沃茲應該主動請辭。這位官員說：「不先確認群組有誰就是魯莽，在Signal討論這種事也很草率，國安顧問不能這麼魯莽。」

一位接近白宮的人更是不客氣批評：「白宮每個人都同意，沃茲真是個白癡。」

第三名知情討論的人士透露，川普已和沃茲談過這件事，白宮目前仍支持沃茲。另一名官員表示，白宮內部有壓力要求沃茲認錯，但沃茲的命運取決於川普個人看法。

其中兩位官員也提到說，副總統范斯在群組的對話質疑川普同意轟炸葉門、讓歐洲坐收漁利，可能也會讓川普心生不滿。

國會方面，許多共和黨人希望沃茲保住職位，眾院議長強生告訴Politico，沃茲「絕對不可以」辭職，他說：「他非常適合這份工作，值得信賴。」