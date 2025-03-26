稱歐洲可悲、揩油…國安團隊群聊坐實川營不屑長期盟友

大西洋月刊總編輯公布的群組對話內容顯示，川普總統團隊直指歐洲「可悲」、「揩油」，凸顯川普內閣高層嘲諷華盛頓最親密的軍事和外交夥伴。（路透）

歐洲官員從美國高官外洩的Signal群聊內容中確認，川普 總統團隊對長期盟友的不屑，直指歐洲「可悲」、「揩油」。

「大西洋月刊」(The Atlantic)披露，川普的國安團隊曾將該月刊總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)加入一個關於葉門軍事襲擊的加密聊天群組，並公開部分對話內容。

由戈德堡公布的對話內容顯示，副總統范斯 在對話中指歐洲人「可悲」(pathetic)，且是美國打擊葉門的主要得利者，他對攻擊行動有所保留，國防部長赫塞斯也附和表示同意，但他仍主張按計畫攻擊。這段話也凸顯川普內閣高層嘲諷華盛頓最親密的軍事和外交夥伴。

川普政府毫不掩飾，指控其依賴不平等的貿易關係獲利，且受美國國防預算保護的「揩油者」(freeloaders)。

副總統范斯(JD Vance)2月在德國 慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)上，抨擊德國主流政黨拒絕與極右翼政黨「德國另類選擇黨」(AfD)合作，稱德國的「防火牆」(Brandmauer)機制將重要選民群體排除在政治討論之外。

范斯的言論震驚歐洲後，川普及其盟友就把歐洲人描繪成差勁的盟友和「功能失調」(dysfunctional)的國家。

群聊內容的情緒，清楚表明川普政府的強硬路線，並不如歐洲議員所預期，僅是為了提高國防開支或重談貿易條件採行的談判策略，而是反映出根深蒂固的蔑視，恐激起跨大西洋關係最嚴重的恐懼。

此次洩密事件激發歐洲停止過分依賴美國的呼聲，人們逐漸覺得歐陸最強大的盟友變得不可靠，甚至轉趨敵對。

瑞典前總理畢爾德(Carl Bildt)寫道，「在Signal群聊葉門空襲的驚人故事中，美國副總統范斯再次被深刻的反歐洲怨念驅使。」

法國第七裝甲旅(7th Armored Brigade)前指揮官尼里舒(Nicolas Richoux)將軍表示，群聊內容顯示「真正的仇恨」。

英國議會的國防特別委員會成員馬丁(Mike Martin)則說，這顯示「美國副總統和國防部長憎恨歐洲(因為他們試圖從歐洲勒索錢財)」。