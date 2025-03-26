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國安群組拉錯人 機密恐外洩 Signal總裁強調安全無虞

中央社／倫敦25日綜合外電報導
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Signal總裁惠塔克（Meredith Whittaker）在社群平台X的一篇貼文中將這款應用程式描述為「私密通訊的黃金標準」，並概述Signal比臉書（Facebook）母公司Meta的訊息應用程式WhatsApp更具安全優勢。(路透)
Signal總裁惠塔克（Meredith Whittaker）在社群平台X的一篇貼文中將這款應用程式描述為「私密通訊的黃金標準」，並概述Signal比臉書（Facebook）母公司Meta的訊息應用程式WhatsApp更具安全優勢。(路透)

美國國安顧問誤將一名新聞工作者加入美方高層官員討論即將對葉門武裝團體發動攻擊的通訊群組，引發爭議，加密通訊軟體Signal總裁今天為自家程式的安全性做辯護。

美國官員使用加密通訊軟體Signal的群組，討論即將對葉門武裝團體「青年運動」（Houthis）採取軍事行動；美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前意外被拉入國安高層的群組，國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）表示，他對此事負全責。

路透報導，民主黨籍議員認為此事已構成美國國安漏洞。Signal總裁惠塔克（Meredith Whittaker）並未直接談及這個失誤，但她在社群平台X的一篇貼文中將這款應用程式描述為「私密通訊的黃金標準」，並概述Signal比臉書（Facebook）母公司Meta的訊息應用程式WhatsApp更具安全優勢。

她說：「我們是開源（open source）、非營利組織，我們在整個系統中開發和應用（端對端加密），並採用隱私保護技術來保護詮釋資料（metadata）與訊息內容。」

作為有別於WhatsApp的選項之一，Signal在歐洲和美國越來越受歡迎，因為這款程式蒐集的用戶資料非常少。

根據市場情報公司Sensor Tower數據，2025年前3個月Signal在美國的下載次數較上季成長16%，比2024年同期增長25%。

惠塔克2月接受荷蘭「電訊報」（De Telegraaf）採訪時表示，Signal是更安全的替代方案，因為WhatsApp會蒐集詮釋資料，這些資料可以用來查看誰發送訊息給誰，以及發送訊息的頻率。

惠塔克在X貼文中表示：「當受到強制要求時，和所有一開始就蒐集數據的公司一樣，他們會交出這些重要且具揭露性的資料。」

WhatsApp發言人則透過聲明表示，WhatsApp是依靠詮釋資料來防止垃圾郵件，並「維持服務安全免遭濫用」。

WhatsApp 民主黨

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