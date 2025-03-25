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白宮國安群聊洩密 沃茲：我建群組、我負全責

白宮洩密元凶回應了 國安顧問自首「很丟臉」 但解釋前後矛盾

編譯盧思綸／即時報導
白宮國安顧問沃茲25日於白宮。(路透)
白宮國安顧問沃茲25日於白宮。(路透)

川普政府爆出國安高層誤把媒體人加入戰情群組，引發外界譁然。事後國安顧問沃茲也自首對事件「負有全部責任」，但是他的說法前後矛盾，無法解釋為何會發生這種失誤，但承諾會徹查到底。

沃茲13日誤把「大西洋月刊」總編輯戈德堡拉進Signal群組，導致美國空襲葉門民兵「青年運動」的計畫外洩，所幸並未對行動造成影響，但從選用未獲授權軟體討論機密到對此一無所察，種種疏失已經掀起美國政壇輿論。

每日電訊報報導，沃茲25日接受福斯新聞台訪問承認錯誤，他說：「這很丟臉，沒錯。我們犯錯了」，接著對力挺自己的總統川普喊話，「但我們會繼續向前，持續為總統全力以赴、創造佳績」。

衛報報導，但被問及為何會發生這種失誤，沃茲的說法前後矛盾。

沃茲先是多次主張自己完全不認識戈德堡，他說：「我不會和戈德堡傳訊息，他不在我的通訊錄。」

不過，沃茲又說通訊錄上助理的電話號碼莫名其妙變成戈德堡的號碼，他問主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）：「你是否曾發生過，通訊錄某人名稱下方卻是另一個人的手機號碼？」

衛報指出，這個解釋和兩人並不認識的說法有所矛盾。

同時，沃茲也暗示可能出於「技術故障」才會有此失誤，還說已經聯絡頂尖科技人馬斯克一起了解可能原因，並且保證「會將此事徹查到底」。

川普 馬斯克

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