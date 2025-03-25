白宮國安群聊洩密 沃茲：我建立群組、我負全責

白宮國安顧問沃茲。（路透）

美國國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）今天表示，自己對於誤將一名新聞工作者加入美方高層官員討論即將對葉門發動攻擊的群組對話一事「負全責」。

美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前意外被拉入國安高層在加密通訊軟體Signal的群組，國安顧問沃茲、國務卿 魯比歐（Marco Rubio）及副總統范斯（JD Vance）對空襲葉門計畫的討論都被看光。

中央社引述法新社報導，沃茲在接受福斯新聞（Fox News）主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）訪問時首次談及這起安全漏洞，並表示：「我要負全責。我建立了這個群組，我的職責是確保一切妥善協調。」

他還說，自己並不認識被加入群組的新聞工作者高德柏格。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，沃茲在沒有證據的情況下暗示，高德柏格可能是「刻意」出現在這個成員包括政府高層的群組裡。

沃茲表示：「現在，我們正在試圖釐清他是故意為之，還是透過某種技術手段意外發生。」他還說，他今天已和川普 幕僚馬斯克 （Elon Musk）談過，「我們有最頂尖的技術專家調查此事的來龍去脈」。

大西洋月刊則對川普和他的盟友試圖攻擊其報導的行為予以反擊。

大西洋月刊發言人布羅斯（Anna Bross）今天發聲明指出：「試圖貶低和詆毀大西洋月刊、我們的編輯和報導，明顯是民選官員和其他當權者的伎倆，他們敵視新聞工作者和所有美國人的憲法第一修正案。我們的新聞工作者將繼續無所畏懼並獨立地報導符合公共利益的真相。」