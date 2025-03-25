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川普擬斷供美國公共媒體資金 稱很樂意這麼做

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
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總統川普表示，他「樂意」削減全國公共電台和美國公共電視網的資金。（美聯社）
總統川普表示，他「樂意」削減全國公共電台和美國公共電視網的資金。（美聯社）

總統川普今天表示，他「樂意」削減全國公共電台和美國公共電視網的資金。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）帶領的政府效率部（DOGE）據說預計本週稍晚審查這兩個公共媒體。

法新社報導，記者詢問川普（Donald Trump）他是否將會停止對全國公共電台（National Public Radio，NPR）和美國公共電視網（Public Broadcasting Service，PBS）提供資金，川普回答說，「我很樂意這麼做」，並表示這些機構獲得的資金數目「非常不公平」。

美國公共電視網與全國公共電台數十年來提供「芝麻街」（Sesame Street）等教育、新聞、文化與地區性節目，是美國少數的非商業媒體。

長期反對公共媒體的共和黨認為，兩個依靠政府資金與捐款營運的媒體立場偏左，未能反映社會立場，但過去共和黨執政期間少見刪除預算或立法裁撤等行動。

去年12月底，NPR發言人賴拉（Isabel Lara）向紐約時報（New York Times）表示，公共電台若無政府資金，將使關注地方新聞與運動、文化活動採訪的資源減少。

PBS發言人蓋恩茲（Jeremy Gaines）強調，PBS提供的服務對美國民眾至關重要。

川普 共和黨 紐約時報

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