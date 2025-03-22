裁教部 川普令學貸移小企業管理署處理 專家：貸款人不會感受改變

反對裁撤教育部的民眾21日在華府教育部前面示威。(路透)

川普總統21日宣布，由於白宮正逐步縮減並將最終裁撤教育部 ，有關聯邦學生貸款 處理權將立即轉給小型企業管理署(SBA)，殘疾學生等「特殊需求」計畫則轉交衛生部(HHS)管理。國會山莊報(The Hill)報導，川普將這些項目移出教育部的決定，幾乎肯定會受到法庭質疑。

川普20日剛簽署命令要求教育部長麥克曼(Linda McMahon)開始在法律允許範圍內解散教育部。他21日在橢圓形辦公室向媒體表示，「我決定由羅夫勒(Kelly Loeffler)領導的SBA處理所有學生貸款業務。」他說他會「立即把學貸 從教育部轉移出去」，羅夫勒和她的員工「已做好準備。與過去相比，這項服務將得到更好處理。現在真是一團糟。」

在宣布學生貸款處理機關變動後，川普緊接著表示，「衛生部的小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)將負責處理特殊需求和所有營養計畫等各項事宜。」

學生貸款是教育部處理的最大項目之一，此前教育部聯邦學生援助辦公室(Federal Student Aid，FSA)負責監管，管理約4300萬借款者約1兆6000億元貸款。目前不清楚FSA剩餘員工是否會轉至小企業管理署。教育部員工人數前一天已被削減近半數。

華府自由派智庫卡托經濟自由研究所(Cato Institute for Economic Freedom)研究員基爾廉(Andrew Gillen)指出，聯邦學貸移交其他單位負責，借款人幾乎不會感受到出現改變。無黨派機構國會研究處(Congressional Research Service)統計顯示，美國成年人當中平均每6人就有1人申請聯邦學貸。

至於「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)與償還學貸的支票寄到何處，可能有所調整。

今日美國報報導，借款人權益雖不受主管機關改變影響，但學貸申請審核可能出現耽誤，系統也可能隨著帳戶轉移而發生較多錯誤。