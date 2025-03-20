甘迺迪遇刺解密／川普宣布24小時公開 國安團隊「手忙腳亂」
知情人士透露，川普總統17日宣布會在24小時之內公布前總統甘迺迪遇刺一案相關檔案，總共8萬頁，讓國家安全團隊為之手忙腳亂；中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)強調，有些文件與刺殺案無關，總統宣布時還在整理當中。
紐約時報19日報導，截至18日晚間約6萬4000頁檔案已公布，比川普估計來得少，一些高階國安官員花了數小時，想評估在緊急時限壓力下，可能造成的任何國安傷害。拉特克利夫向局內高層官員強調，有些文件與甘迺迪案無關，是在刺殺案發生後幾十年間建檔起來的。他要求其他官員完全了解檔案內容，不會猝不及防，但他也清楚，無法阻擋檔案不被公布。
川普下令之後，國安會官員很快就召開會議，評估哪些文件內容仍應遮蓋住。公布檔案要與國家檔案館協調一致。一些官員擔憂，匆促釋出這批檔案，會有意料之外的後果，例如公開敏感的個人資訊如尚在人世者的社會安全號碼。
參與解密檔案過程的官員表示，檔案數目在甘迺迪遇刺後幾十年間大增，每次調查與甘迺迪相關事件，一些與甘迺迪無關的資訊，都籠統歸入這個大範疇。知情人士指出，有些文件建立時間，與甘迺迪遇刺已相去數十年。
白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，川普早就承諾公布一切甘迺迪檔案，現在只是履行承諾；任何人對此感到吃驚，要不是不夠留神，就是故意裝不知道。
川普17日被問到是否了解檔案有哪些內容，回答說他「略有所聞」，但沒收到執行摘要，「摘要不歸我做」。
數十年來，歷史學者與陰謀論者都絞盡腦汁，想更了解甘迺迪之死的相關資訊。1992年還通過立法，要求政府25年內公布與甘迺迪遇刺案相關的文件，但一些對國家安全有害的文件可以排除在外。
2017年川普曾公布一些附屬檔案，但他也給情報機構更多時間評估檔案，隱去一些內容。幾年前川普表示，自己對那些檔案沒多大興趣，不像歷史學者還有他一些朋友那般想看。
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