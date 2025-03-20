甘迺迪遇刺解密／川普宣布24小時公開 國安團隊「手忙腳亂」

為消除民間陰謀猜測，川普總統17日在華府甘迺迪藝術表演中心，再次下令解密所有有關前總統甘迺迪總統遇刺的調查檔案。(路透)

知情人士透露，川普 總統17日宣布會在24小時之內公布前總統甘迺迪遇刺一案相關檔案，總共8萬頁，讓國家安全團隊為之手忙腳亂；中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)強調，有些文件與刺殺案無關，總統宣布時還在整理當中。

紐約時報 19日報導，截至18日晚間約6萬4000頁檔案已公布，比川普估計來得少，一些高階國安官員花了數小時，想評估在緊急時限壓力下，可能造成的任何國安傷害。拉特克利夫向局內高層官員強調，有些文件與甘迺迪案無關，是在刺殺案發生後幾十年間建檔起來的。他要求其他官員完全了解檔案內容，不會猝不及防，但他也清楚，無法阻擋檔案不被公布。

川普下令之後，國安會官員很快就召開會議，評估哪些文件內容仍應遮蓋住。公布檔案要與國家檔案館協調一致。一些官員擔憂，匆促釋出這批檔案，會有意料之外的後果，例如公開敏感的個人資訊如尚在人世者的社會安全號碼。

參與解密檔案過程的官員表示，檔案數目在甘迺迪遇刺後幾十年間大增，每次調查與甘迺迪相關事件，一些與甘迺迪無關的資訊，都籠統歸入這個大範疇。知情人士指出，有些文件建立時間，與甘迺迪遇刺已相去數十年。

白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，川普早就承諾公布一切甘迺迪檔案，現在只是履行承諾；任何人對此感到吃驚，要不是不夠留神，就是故意裝不知道。

國家檔案局網站archives.gov的首頁，公布最新解密的前總統甘迺迪在德州達拉斯市訪問途中遇刺身亡的調查檔案。(路透)

川普17日被問到是否了解檔案有哪些內容，回答說他「略有所聞」，但沒收到執行摘要，「摘要不歸我做」。

數十年來，歷史學者與陰謀論者都絞盡腦汁，想更了解甘迺迪之死的相關資訊。1992年還通過立法，要求政府25年內公布與甘迺迪遇刺案相關的文件，但一些對國家安全有害的文件可以排除在外。

2017年川普曾公布一些附屬檔案，但他也給情報機構更多時間評估檔案，隱去一些內容。幾年前川普表示，自己對那些檔案沒多大興趣，不像歷史學者還有他一些朋友那般想看。