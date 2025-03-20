甘迺迪遇刺解密／聚焦間諜活動「最關鍵」部分仍未公開

詹森總統(右)跟當時中央情報局局長麥康1965年的第一次談話的逐字稿紀錄，到現在都沒有公諸於世。這次也還沒有被公布。(詹森總統紀念圖書館檔案)

川普政府公布1963年甘迺迪(John F. Kennedy)總統遇刺解密檔案，但專家表示，謀殺案最關鍵部分迄今仍未公開。

作家強斯頓(James Johnston)對今日美國報(USA Today)指出，甘迺迪遇害之後，詹森總統(Lyndon Johnson)跟中央情報局(CIA)局長麥康(John McCone)第一次談話的逐字稿紀錄，到現在都沒有公諸於世；由於甘迺迪曾試圖利用中情局暗殺古巴 強人卡斯楚(Fidel Castro)，詹森與麥康在甘迺迪遇刺第一時間的對話紀錄，有助於釐清甘迺迪之死是否跟古巴有任何關聯。

Politico新聞網站報導，麥康曾被指控對負責調查甘迺迪遇刺的「華倫 委員會」(Warren Commission)隱瞞「煽動」(incendiary)訊息，這些敏感資料圍繞重點在於是否有暗殺卡斯楚的計畫存在，連帶使得中情局可能涉及「勾結黑手黨」。

「華倫委員會」在缺乏訊息的情況下，從來不曾調查落網兇嫌歐斯華(Lee Harvey Oswald)在古巴或其他地點是否有同謀，因為美國的卡斯楚暗殺計畫而想要置甘迺迪於死地。

紐約時報 分析，國家檔案館和記錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)在網站公布甘迺迪遇刺資料的24小時後，某些訊息為何沒有公布的原因變得愈來愈明顯：為了保護消息來源以及美國情報單位蒐集消息的運作手段。報導指出，公布檔案重點偏重於間諜活動、國家機密，而不是甘迺迪謀殺案本身，從檔案內容也看不到除了落網兇嫌之外還有第二名槍手。

最新解密的前總統甘迺迪在德州達拉斯市訪問途中遇刺身亡的調查檔案。(美聯社)

最新公布的甘迺迪遇刺案資料原本存放國家檔案館，內容包括許多不再刪減或塗黑處理的段落與文句，這些年來不讓訊息曝光，重要用意可能在於保護消息來源與美國情報運作。

根據1992年「甘迺迪遇刺記錄搜集法」(Kennedy Assassination Records Collection Act)，國會應於2017年公布所有資料。