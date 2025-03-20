甘迺迪遇刺解密／聚焦間諜活動「最關鍵」部分仍未公開
川普政府公布1963年甘迺迪(John F. Kennedy)總統遇刺解密檔案，但專家表示，謀殺案最關鍵部分迄今仍未公開。
作家強斯頓(James Johnston)對今日美國報(USA Today)指出，甘迺迪遇害之後，詹森總統(Lyndon Johnson)跟中央情報局(CIA)局長麥康(John McCone)第一次談話的逐字稿紀錄，到現在都沒有公諸於世；由於甘迺迪曾試圖利用中情局暗殺古巴強人卡斯楚(Fidel Castro)，詹森與麥康在甘迺迪遇刺第一時間的對話紀錄，有助於釐清甘迺迪之死是否跟古巴有任何關聯。
Politico新聞網站報導，麥康曾被指控對負責調查甘迺迪遇刺的「華倫委員會」(Warren Commission)隱瞞「煽動」(incendiary)訊息，這些敏感資料圍繞重點在於是否有暗殺卡斯楚的計畫存在，連帶使得中情局可能涉及「勾結黑手黨」。
「華倫委員會」在缺乏訊息的情況下，從來不曾調查落網兇嫌歐斯華(Lee Harvey Oswald)在古巴或其他地點是否有同謀，因為美國的卡斯楚暗殺計畫而想要置甘迺迪於死地。
紐約時報分析，國家檔案館和記錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)在網站公布甘迺迪遇刺資料的24小時後，某些訊息為何沒有公布的原因變得愈來愈明顯：為了保護消息來源以及美國情報單位蒐集消息的運作手段。報導指出，公布檔案重點偏重於間諜活動、國家機密，而不是甘迺迪謀殺案本身，從檔案內容也看不到除了落網兇嫌之外還有第二名槍手。
最新公布的甘迺迪遇刺案資料原本存放國家檔案館，內容包括許多不再刪減或塗黑處理的段落與文句，這些年來不讓訊息曝光，重要用意可能在於保護消息來源與美國情報運作。
根據1992年「甘迺迪遇刺記錄搜集法」(Kennedy Assassination Records Collection Act)，國會應於2017年公布所有資料。
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