如何彈劾聯邦法官？眾院採簡單多數 參院2/3同意才通過

加強遣返刑犯無證客與一般非法移民，川普政府雷厲風行，不惜與司法系統頂衝。圖為一批無證客1月底在美墨邊界被驅逐出境。(路透)

川普總統呼籲彈劾 聯邦法官波斯柏格（James Boasberg）後，共和黨眾議員吉爾（Brandon Gill）18日隨即宣布已對波斯柏格提出彈劾案。迄今已有四位法官因作出不利川普政策的裁決，被共和黨眾議員提出彈劾案。

儘管任何眾議員都可以提出彈劾聯邦法官提案，眾院 只需簡單多數票即可對官員提出彈劾罪狀，但這幾樁彈劾法官案都不可能在參院 通過。

國會彈劾功能設計不是為了報復那些做出與其意見相左裁決的法官，而是為了對犯下罪行或被控參與賄賂等行為、無法履行職責的法官解除職務。聯邦法官多有總統提名，參院聽證後投票通過任命。

但本屆會期迄今已有四位聯邦地區法官因為做出不符川普盟友意見的裁決，遭共和黨眾議員提出彈劾案。他們分別是：波斯柏格、恩格邁爾(Paul A. Engelmayer，彈劾案已提交司法委員會)、貝茨(John Bates，彈劾案已提交司法委員會)、阿里(Amir Ali，彈劾案已提交司法委員會)。

眾議員提出的彈劾案將提交司法委員會，司法委員會可自行調查或等待眾院全體會議投票授權進行調查。若司法委員會多數成員批准，彈劾案將提交規則委員會，再提交眾院全會辯論和表決。眾院只需簡單多數票即可對官員提出彈劾罪狀。

若眾院通過彈劾聯邦法官，全案將提交參院並啟動審判；然後參院全體成員將投票決定是否定罪。

參院投票彈劾聯邦法官，需要三分之二的參議員支持定罪。若全數100位參議員都出席審判並投票，需要67名參議員贊成定罪。目前參院由53名共和黨人和47名民主黨人組成，前述聯邦法官都是因為推翻川普政策決定才遭彈劾，因此絕不可能有14名參院民主黨人加入共和黨人行列，將這些聯邦法官定罪。

畢竟，當年許多民主黨人投票任命這些法官，就是為了制衡川普的權力。

歷史上曾有15名聯邦法官遭眾院彈劾，其中八人後來被參院判有罪，四人被參院宣告無罪，三人在參院表決前辭職。過去遭彈劾的法官大多是因為任職期間腐敗或犯罪。