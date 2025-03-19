法官擋驅逐 川普喊彈劾 大法官不認同：無法解司法分歧

川普總統(左)本月4日抵達國會兩院聯席演講議場，先與首席大法官羅伯茲致意。(美聯社)

川普 總統18日指擋下他驅逐計畫的華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)是未經民選的「麻煩製造者」，要求國會彈劾 波斯柏格法官；聯邦最高法院大法官羅伯茲 (John Roberts)罕見迅速發表聲明，拒絕川普的呼籲，稱彈劾絕非解決司法分歧的適當方法，凸顯行政與司法部門之間非比尋常的衝突。

美聯社報導，波斯柏格先前提出禁止令，阻止川普援引18世紀的戰時法律執行驅逐。

數小時後，川普透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，波斯柏格是非民選的「麻煩製造者和煽動者」(troublemaker and agitator)。

川普以全大寫字母寫道，「他什麼都沒贏過！我勝選有許多原因，但打擊非法移民可能是此一歷史性勝利的首要原因。」

川普接著以正常字句寫道，「我只是在做選民希望我做的事」，其中僅選民(VOTERS)一字以大寫強調。

川普指出，「這位法官，就像我之前被迫出庭的許多狡猾法官(Crooked Judges)一樣，必須被彈劾！！」

羅伯茲18日罕見地迅速發布聲明回應，「兩個多世紀以來，已確立彈劾並非解決司法分歧的適當回應，正常的上訴審查程序就是為此目的而存在。」

羅伯茲的聲明凸顯近期委內瑞拉移民遭遣返的爭議加劇司法機構角色的緊張局勢，挑戰川普行為的法律案件可能演變為憲法權力的衝突。

川普經常批評法官，尤其是當法官限制他試圖擴大總統權力之際，但川普的最新發文升高行政機構與司法機構的對立情勢，而司法機構向來是川普激進議程中少數的限制因素之一。

彈劾是罕見之舉，通常僅在犯下嚴重道德或刑事行為的情況下才會採用。

華爾街日報(WSJ)報導，聯邦司法中心(Federal Judicial Center)數據顯示，1789年以來，共有15名法官被彈劾，其中八人被定罪並免職，罪名包括收賄等。

若要彈劾法官，需由國會眾院批准彈劾條款，接著由參院在審判後投票並以三分之二的票數定罪。

過去幾年以來，羅伯茲與川普的關係出現變化。

川普的第一個任期內，羅伯茲強調司法獨立；川普指2018年拒絕他移民庇護政策的法官為「歐巴馬法官」後，羅伯茲對此提出異議，強調大法官之間沒有分由哪位總統任命的法官，而是有「一群極其敬業的法官，盡最大努力為出庭者提供平等的權利」。

川普第二度重返白宮之前，羅伯茲警告提醒因應司法機構的威脅，並呼籲尊重不受歡迎的法院判決。