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川普司法部演說 稱批評他的媒體都「違法」

中央社／華盛頓14日電
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川普總統14日在司法部演說。(路透)
川普總統14日在司法部演說。(路透)

川普總統14日猛烈抨擊「違法」媒體和他的政敵，將他在司法部的演說變成一場充滿憤恨的痛罵。

綜合法新社與美聯社報導，川普原本應在演說中為政府打擊暴力犯罪、毒品和非法移民的政策爭取支持。但78歲的川普花了許多篇幅抱怨前總統拜登將司法部當作「武器」來對付他，矢言要「揭發」他的政敵們。他自稱「首席執法人員」，但這個頭銜通常是指司法部長。

這是川普第一次、也是總統10年來第一次造訪司法部。川普說：「前任（總統們）將司法部變成不公不義部…我今天在各位面前宣布，那些日子結束了，不會再回來了。」

川普自今年1月重返白宮後，即大刀闊斧改變司法部。司法部曾對他提出兩起刑事訴訟，其中一起是他涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果。

川普在演說中矢言調查政敵。他點名曾調查他的檢察官們，說他們是「人渣」，還說他所涉及的機密文件案是「胡說八道」。他聲稱，「美國政府內部一群腐敗政客和激進分子抹去世世代代建立起來的信任和善意」，在司法部翻開新頁之前，「我們必須坦承面對發生在內部的謊言和不當行為」。

他說，政府將「把卑劣分子和腐敗勢力逐出政府，我們會…徹底揭發他們的滔天大罪和嚴重不當行為」。

川普對那些以批判方式報導他相關事務的媒體特別氣憤。

他對台下的檢察官和執法人員說，有線電視新聞網（CNN）、微軟國家廣播公司（MSNBC）和一些報紙「有97.6%的報導都在寫我壞話」，「這種情況必須停止，這必須視為違法」。

他形容這些媒體是「民主黨的政治分部，在我看來，他們真的很腐敗，他們都在違法，他們的行為都違法」。

自川普第一次於2016年當選總統以來，他的言論重點之一就是抨擊媒體，稱這些媒體是「人民公敵」和「假新聞」。

法新社提到，川普重返白宮後，很快就向美聯社等主流媒體施壓，同時擴大允許過去屬於邊緣的右翼媒體進入白宮採訪，這場不尋常的演說更打破了數十年來旨在保障司法獨立不受白宮影響的政治常規。

川普 司法部 白宮

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