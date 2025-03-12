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參議員凱利X平台喊「不能放棄烏克蘭」馬斯克嗆「叛徒」

記者胡玉立／綜合報導
亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員凱利。(路透)
亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員凱利。(路透)

億萬富豪馬斯克。(美聯社)
億萬富豪馬斯克。(美聯社)

亞利桑納州民主黨聯邦參議員凱利(Mark Kelly)9日在社群媒體X平台發文，談到他剛結束的第三度烏克蘭之行，結果被億萬富翁馬斯克(Elon Musk)回應稱他是「叛徒」；凱利立馬和馬斯克公開摃上。

當過戰鬥機飛行員和太空人的凱利10日在MSNBC節目中，將自己為國效忠的過往和馬斯克相互對比，嘲諷地說：「馬斯克唯一可能發過的誓言，就是對他自己的支票帳戶和錢包發誓；也許，那樣的誓言就是要毀掉退伍軍人生活。」

凱利9日貼文寫道，「剛離開烏克蘭；我看到的一切都在向我證明，我們不能放棄烏克蘭人民。人人都希望這場戰爭結束；但任何協議都必須保護烏克蘭安全，不能成為(俄羅斯總統)普亭的犧牲品」。

馬斯克在貼文下回應：「你是叛徒。」凱利說：「叛徒？伊隆，若你不明白捍衛自由是讓美國偉大和保障我們安全的基本原則，也許你該把這任務留給我們這些明白的人去做。」

凱利10日被問及馬斯克對他的指控時表示，「顯然，他不是個認真的人。」然後，凱利向MSNBC表示，「我在美國海軍服役過25年，在美國太空總署工作了15年，冒著生命危險駕駛太空船。我能想到馬斯克唯一可能發過的誓言，就是對他自己的支票帳戶和錢包發誓；也許那誓言就是要毀掉退伍軍人生活」。

馬斯克因指揮政府效率部(DOGE)大幅削減聯邦官僚機構人力和開支，飽受批評。凱利表示，「我辦公室有幾位老員工績效報告非常好，上周馬斯克卻以表現不佳開除了他們。他毀了這些人的生活。」他說：「他們不該因為一位未經選舉而官運亨通的億萬富翁發個電郵就被解雇。」

與此同時，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)發聲力挺凱利表示，「我認為美國人民厭倦了世界首富管理美國政府，他還把一個冒著生命危險保衛我們的人稱為叛徒。太過分了」。

馬斯克 烏克蘭 太空人

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