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喝醉投票、心智退化？民主黨眾議員爆國會如「養老院」

編譯潘勛／即時報導
民主黨聯邦眾議員托瑞斯曾譏嘲說，國會堪稱是世上最出名的老人安養中心。圖為華府國會大廈。(中央社)
民主黨聯邦眾議員托瑞斯曾譏嘲說，國會堪稱是世上最出名的老人安養中心。圖為華府國會大廈。(中央社)

民主黨聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes)指出，他認為至少有6到12名眾院同僚的心智狀況已不足以勝任工作，另外一位不願具名的共和黨聯邦眾議員附合說，自己有時候很難分別某些眾議員究竟是心智退化，還是不夠聰明。

紐約郵報(New York Post)報導，海姆斯談到25名聯邦參眾議員的八卦，但不願點出那些人的姓名。

前總統拜登2024年競選時因年齡相關問題，認知能力大出問題，最後含恨退選；民選官員心智能力已不行，還留戀位子，因此受到矚目，國會兩院也不能倖免。

前加州選聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)雖然心智嚴重退化，還死守在參議員位子上，而把立法相關工作交給她女兒處理。前眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)權勢赫赫的主席、德州聯邦眾議員格蘭傑(Kay Granger)去年請病假六個月，最後被發現住在生活輔助安養機構裡。

紐約州民主黨聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)譏嘲說，美國國會堪稱是世上最出名的老人安養中心。

另外，許多議員行使投票權時也是漫不經心，尤其是當會議冗長，拖延到深夜才進行表決的時候。

海姆斯指出，每次眾院拖到夜裡11時才投票時，只有少數眾議員沒喝酒；酒醉投票的情形如今似乎沒人在意了。

民主黨聯邦眾議員貝耶(Don Beyer)宣稱見過一名共和黨同仁好幾次現身時「醉醺醺」，「有一兩位民主黨人，我認為不是酒醉，而是嗑藥嗨翻了。」

其他國會議員叫嚷說年薪17萬4000元好窮，因為已經15年沒調薪，趕不上通膨。

南卡羅來納州聯邦眾議員克萊本(James Clyburn)表示，遇到過有同事抵達華府機場，打電話問他能不能派車去接他們，令他想起自己第一任期時在華府甚至還沒車呢。

海姆斯也說，外界都以為國會議員搭的都是「空軍一號」，每晚在法國大使館晚宴。事實上他吃麥當勞、墨西哥捲餅的次數，遠比在任何大使館吃飯的時候來得多。

民主黨聯邦眾議員海姆斯認為有眾院同僚的心智狀況無法勝任工作。(美聯社)
民主黨聯邦眾議員海姆斯認為有眾院同僚的心智狀況無法勝任工作。(美聯社)

眾議員 民主黨 眾院

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