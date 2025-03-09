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川普驅逐非法移民 中國走線客處於擔憂惶恐中

中央社台北9日電
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圖為大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社資料照）
圖為大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社資料照）

美國總統川普表明要大舉驅逐非法移民，讓不少冒著生命危險「走線」到美國的中國人，再次活在恐懼與擔憂中。面對可能被遣返，有人表示會上訴，有人考慮到第三方國家，也有人因壓力太大，不再堅持，自願返回中國。

美國之音今天報導，川普4日在國會聯席會議上發表重返白宮後首次重要演講，再次提到驅逐非法移民的政策。去年6月以來，美國已出動5架次班機遣返來自中國的無證客，僅去年已遣返了500多名中國無證客。

美國的動作讓很多此前冒著生命危險「走線」到美國的中國民眾，再次陷於惶恐中。

「走線」是指中國民眾在疫情之後，通過南美、中美洲等國非法越境到美國尋求庇護的偷渡方式。33歲的潘蒙恩是其中一位。

潘蒙恩的家庭三代都是基督徒，因為中國的政治環境，及在中國遭到逼迫，2022年他帶著一家四口「走線」到美國。

幾經辛苦，潘蒙恩一家終於在美國安頓下來，但現在又要面對可能被遣返。潘蒙恩說，經常夢到被遣返，甚至夢到自己回了國內，恐懼一下子湧上來，醒來後才意識到是夢，「但這樣的夢做了很多次，對我的心理造成不少壓力。」

潘蒙恩已想好，如果真被遣返，他會上訴。

35歲的王忠偉也跟隨「走線」潮到美國，目前已經獲得政治庇護。王忠偉說，雖然相較拜登政府時期，現在申請政治庇護較難，但美國仍會為受政治迫害的人提供適當幫助。

王忠偉表示，據他觀察，目前大多數被美國包機遣返的，都是中南美洲國家的移民，中國民眾被遣返案例較零星。

王忠偉說，他有朋友「走線」到美國後，被執法單位抓到，坐牢2個月，最後選擇自願離境，這是發生在川普上任前。該朋友返回中國後失去聯繫，無法確定其生活狀況。

於2022年「走線」到美國的韓立華，已獲得留在美國的身分。韓立華說，許多中國「走線客」擔心無法以政治或宗教庇護的方式留下，他身邊有人因為沒有通過政治庇護，而考慮離開美國，到第三方國家。

走線 遣返 庇護

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