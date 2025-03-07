我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

取消日光節約時間？ 馬斯克網路調查引熱議

編譯莊瑞萌／綜合報導
主管政府效率部的馬斯克在5日在X平台作民調，「若取消日光節約時間，你傾向提前一小時或延後一小時？」結果約58%的人贊成永久將時鐘向後撥一小時。(美聯社)
主管政府效率部的馬斯克在5日在X平台作民調，「若取消日光節約時間，你傾向提前一小時或延後一小時？」結果約58%的人贊成永久將時鐘向後撥一小時。(美聯社)

率領政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)日前進行網路調查，詢問是否支持維持日光節約時間，結果引發正反兩極聲音。

每日郵報(Daily Mail)報導，馬斯克發起這項是否贊成維持日光節約時間民意調查引發全國熱議，超過120萬人參與調查；不過，外界困惑的是，若廢除日光節約時間，時鐘應該永久向前撥還是向後撥，因為從9日凌晨2時開始，時鐘將向前撥快一小時直到11月止。

馬斯克過去數月以來一直倡導「取消」日光節約時間，他的想法與川普競選時承諾要廢除時鐘調整的政策相呼應。馬斯克在5日在X平台問道，「如果取消日光節約時間，你傾向提前一小時或延後一小時？」結果約58%的人贊成永久將時鐘向後撥一小時，約42%的民眾選擇將時鐘向前撥一小時。

不過，由於馬斯克並未澄清，這項改變是否會在未來三天內永久實施，讓許多民眾感到困惑。

社群媒體用戶紛紛表達對此的想法，許多人懇求馬斯克務必推動這項改變，但也有人請求他不要打日光節約時間的主意，還有人說，「川普總統必須在3月9日之前拯救我們，免受又一次破壞性的時間調整，禁止日光節約時間，」另外，還有人表示，「日光節約是為農民設立的，不要取消！」

一名亞利桑納州居民指出，該州本來就沒有實施這項調整，「我住在亞利桑納州，我們這裡本來就不調整時鐘，大家乾脆都用亞利桑納時間好了。」目前亞利桑納州與夏威夷州都未實施日光節約時間，亞利桑納的理由很簡單，就是該州認為沒有這個必要，至於夏威夷則是因為地處赤道附近，一年中每日日照時數變化並不明顯。

一旦馬斯克推動改變日光節約時間，將會是他迄今影響最廣泛的一項決定，因為將直接影響到每一位美國人的生活。「財富」(Fortune)報導，目前有多個州正考慮有關日光節約時間的法案。

日光節約時間 馬斯克 亞利桑納州

上一則

川普親信密會烏克蘭反對派 促速辦大選…1理由遭反對

下一則

不滿川普政策 「漢彌爾頓」取消甘迺迪中心演出

延伸閱讀

華郵：社會安全局代理局長稱馬斯克團隊可能出錯

華郵：社會安全局代理局長稱馬斯克團隊可能出錯
蘋果共同創辦人批馬斯克霸凌公務員 「巨槌裁員」恐錯殺無辜

蘋果共同創辦人批馬斯克霸凌公務員 「巨槌裁員」恐錯殺無辜
川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱
民主黨駁川普演說 參議員史羅金：雷根死不瞑目

民主黨駁川普演說 參議員史羅金：雷根死不瞑目

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標