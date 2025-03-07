取消日光節約時間？ 馬斯克網路調查引熱議

主管政府效率部的馬斯克在5日在X平台作民調，「若取消日光節約時間，你傾向提前一小時或延後一小時？」結果約58%的人贊成永久將時鐘向後撥一小時。(美聯社)

率領政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)日前進行網路調查，詢問是否支持維持日光節約時間 ，結果引發正反兩極聲音。

每日郵報(Daily Mail)報導，馬斯克發起這項是否贊成維持日光節約時間民意調查引發全國熱議，超過120萬人參與調查；不過，外界困惑的是，若廢除日光節約時間，時鐘應該永久向前撥還是向後撥，因為從9日凌晨2時開始，時鐘將向前撥快一小時直到11月止。

馬斯克過去數月以來一直倡導「取消」日光節約時間，他的想法與川普競選時承諾要廢除時鐘調整的政策相呼應。馬斯克在5日在X平台問道，「如果取消日光節約時間，你傾向提前一小時或延後一小時？」結果約58%的人贊成永久將時鐘向後撥一小時，約42%的民眾選擇將時鐘向前撥一小時。

不過，由於馬斯克並未澄清，這項改變是否會在未來三天內永久實施，讓許多民眾感到困惑。

社群媒體用戶紛紛表達對此的想法，許多人懇求馬斯克務必推動這項改變，但也有人請求他不要打日光節約時間的主意，還有人說，「川普總統必須在3月9日之前拯救我們，免受又一次破壞性的時間調整，禁止日光節約時間，」另外，還有人表示，「日光節約是為農民設立的，不要取消！」

一名亞利桑納州 居民指出，該州本來就沒有實施這項調整，「我住在亞利桑納州，我們這裡本來就不調整時鐘，大家乾脆都用亞利桑納時間好了。」目前亞利桑納州與夏威夷州都未實施日光節約時間，亞利桑納的理由很簡單，就是該州認為沒有這個必要，至於夏威夷則是因為地處赤道附近，一年中每日日照時數變化並不明顯。

一旦馬斯克推動改變日光節約時間，將會是他迄今影響最廣泛的一項決定，因為將直接影響到每一位美國人的生活。「財富」(Fortune)報導，目前有多個州正考慮有關日光節約時間的法案。