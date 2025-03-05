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台灣也被點名 美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

編譯周辰陽／即時報導
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日本首相石破茂2024年12月24日在東京的首相官邸出席記者會。（路透）
日本首相石破茂2024年12月24日在東京的首相官邸出席記者會。（路透）

美國總統川普提名擔任國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）4日出席參議院提名確認聽證會，除了提到台灣「明顯不情願」把國防支出提高至國內生產毛額（GDP）10%讓他「深感不安」，也在書面證詞提出，日本應該盡快將防衛費提升至GDP的3%。對此，日本首相石破茂表示，日本的防衛費由日本決定。

共同社5日報導，美國國防部長赫塞斯與副部長提名人范博格（Stephen Feinberg）在防務領域經驗有限，柯伯吉將在決策方面擁有發言權，並指柯伯吉主張美國應該對日本採用「建設性但伴隨壓力的方式」，迫使日方調整政策以提升防衛力。

日本計劃在2027年度將防衛費提升至GDP的2%，但柯伯吉點名歐洲與日本的當務之急是增加防衛開支，而日本增加防衛費速度「過慢」，還稱「無法理解為何在經濟寬裕情況下，國防開支卻未達到與威脅相稱的水平」。

日媒FNN報導，針對柯伯吉認為日本應提高防衛費至GDP的3%，日本首相石破茂5日出席參院預算委員會議答詢時表示，「日本防衛費是日本決定的事情，如果政府認為有需要，將編列預算，並經過國會審議，因此日本的防衛費不會應他國要求來決定，包括美國」。

石破茂說，他無意進行以占比多少為基礎這類的粗略討論。

共同社報導，內閣官房長官林芳正也在記者會上表示，不預設金額和GDP占比，重要的是防衛力內容，並指日本政府正努力在2027年度實現安保關聯經費提升至GDP的2%，「將繼續切實推進從根本上強化防衛力」。

日本 石破茂 預算

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