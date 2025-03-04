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關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅

川普關稅生效 道指兩天跌掉1300點

關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅

編譯季晶晶／綜合外電
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商務部長盧特尼克（左）周二透露，川普（右）政府最早可能明天宣布，為墨西哥及加拿大商品提供關稅緩衝途徑。 （歐新社）
商務部長盧特尼克（左）周二透露，川普（右）政府最早可能明天宣布，為墨西哥及加拿大商品提供關稅緩衝途徑。 （歐新社）

商務部長盧特尼克周二透露，川普政府最早可能明天宣布，為北美自由貿易協定所涵蓋的墨西哥及加拿大商品提供關稅緩衝的途徑。 

盧特尼克在接受福斯商業台採訪時說，「墨西哥和加拿大今天一整天都在和我通電話，努力表明他們會做得更好，而總統也在聽，你要知道他非常非常公平，也非常通情達理。所以我認為，他會跟他們一起找出某種辦法——不會是暫停，不會搞那種暫停的東西了，但我覺得他會想出辦法：你做得更多，我就會與你找到折衷辦法，我們很可能會在明天宣布。」

盧特尼克沒解釋清楚川普在考慮什麼，美國對所有加拿大和墨西哥商品普徵關稅已於周二凌晨生效。盧特尼克說，關稅可能會落在「中間某處」，川普會因為加拿大和墨西哥「有動作，但不會一路到底」。

盧特尼克對關稅會全面撤銷的觀點不以為然，他提到川普第一個任期內通過談判達成的美國、墨西哥、加拿大貿易協定。

他說：「如果遵守那些規定，那麼總統會考慮給你減一些，如果沒遵守規則，那就得付關稅。」

這是關稅實施以來首次公開表明川普可能在此問題上動搖的訊號。川普此前將針對加拿大和墨西哥的關稅延後了一個月才實施。

關稅 墨西哥 川普

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