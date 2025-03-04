關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅

商務部長盧特尼克（左）周二透露，川普（右）政府最早可能明天宣布，為墨西哥及加拿大商品提供關稅緩衝途徑。 （歐新社）

商務部長盧特尼克周二透露，川普 政府最早可能明天宣布，為北美自由貿易協定所涵蓋的墨西哥 及加拿大商品提供關稅 緩衝的途徑。

盧特尼克在接受福斯商業台採訪時說，「墨西哥和加拿大今天一整天都在和我通電話，努力表明他們會做得更好，而總統也在聽，你要知道他非常非常公平，也非常通情達理。所以我認為，他會跟他們一起找出某種辦法——不會是暫停，不會搞那種暫停的東西了，但我覺得他會想出辦法：你做得更多，我就會與你找到折衷辦法，我們很可能會在明天宣布。」

盧特尼克沒解釋清楚川普在考慮什麼，美國對所有加拿大和墨西哥商品普徵關稅已於周二凌晨生效。盧特尼克說，關稅可能會落在「中間某處」，川普會因為加拿大和墨西哥「有動作，但不會一路到底」。

盧特尼克對關稅會全面撤銷的觀點不以為然，他提到川普第一個任期內通過談判達成的美國、墨西哥、加拿大貿易協定。

他說：「如果遵守那些規定，那麼總統會考慮給你減一些，如果沒遵守規則，那就得付關稅。」

這是關稅實施以來首次公開表明川普可能在此問題上動搖的訊號。川普此前將針對加拿大和墨西哥的關稅延後了一個月才實施。