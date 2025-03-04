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紐時分析：「美國優先」還是「美國獨行」？

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紐時分析：「美國優先」還是「美國獨行」？

記者顏伶如／即時報導
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左起為川普總統、加拿大總理杜魯多、中國國家主席習近平、墨西哥總統薛恩鮑姆。(美聯社)
左起為川普總統、加拿大總理杜魯多、中國國家主席習近平、墨西哥總統薛恩鮑姆。(美聯社)

川普總統對加拿大、墨西哥、中國最新一波關稅生效，紐約時報4日分析，川普認為除非與其他國家平衡貿易，否則無法落實「美國優先」(America First)政策，但關稅可能同時傷害美國自身利益，倘若加、墨鄰國覺得美國再也靠不住，或許尋找其他出口市場，甚至找上中國等美國敵手合作，導致美國在國際舞台更加孤立，變成「美國獨行」(America Alone)。

關稅的潛在風險包括物價上漲、經濟成長趨緩，甚至引發貿易戰，川普坦承可能出現經濟痛苦，但對加拿大與墨西哥開徵25%關稅，中國再加10%關稅的措施，4日依然實施。川普認為，透過關稅手段能夠逼迫其他國家做出符合美國利益的行動，包括擴大打擊毒品走私。

然而，關稅也可能對美國帶來自傷，如果加、墨兩國認為美國不再是值得信賴、說到做到、追求穩定而非混亂的夥伴，可能為了各自產品尋找其他消費客源，到頭來可能找上中國等美國敵手合作。到時候，美國在國際舞台恐將變得更孤立。

報導指出，關稅不只涉及到貿易而已，還與美國的同盟關係息息相關。川普為了迫使其他國家聽從指示，下令停止烏克蘭軍援，威脅世界元首，揚言美國要從歐洲撤軍，並且退出世界貿易組織(World Health Organization)等國際組織。這些策略可能奏效，也可能嚇跑盟友，盟友紛紛疏離，美國勢力將變弱，變得形單影隻。

「美國優先」策略到目前為止已有得分，川普上個月說要對加、墨開徵關稅，兩國馬上做出有限度的讓步以討好川普，加拿大承諾成立「芬太尼沙皇」(fentanyl czar)負責查緝毒品，墨西哥則派駐更多軍隊在美墨邊境。根據報導，從美墨邊境非法入境美國的偷渡客人數已經降低，猖獗多年的墨西哥黑幫如今第一次坦承擔心遭到逮捕。

川普對俄羅斯展現友好態度，已經讓歐洲國家紛紛增加國防支出，體認到防衛必須靠自己。烏克蘭不願簽署礦產協議的同時，俄羅斯則拿經濟機會吸引川普。雖然反對人士不認同川普為求勝利不顧一切的簡單粗暴手段，但川普認為，讓其他國家嚴肅看待美國利益才是最重要的。

報導指出，外國領導人限階段可能對川普虛與委蛇，但終究與美國漸行漸遠。以澳洲為例，澳洲多年來跟美國一起對抗中國，但如今某些澳洲官員憂慮，如果川普與中國達成對美國有利的協議，澳洲可能受到衝擊，從此不再相信華府。

歐洲國家則正努力擴充軍隊，目標是以後不再需要美國保護，多國聯手對烏克蘭伸出援手；歐洲與美國切割之後變得更加獨立自主，將以更積極手段在貿易方面彼此互助，排除美國商品，加、墨兩國貨品則可能轉向歐洲尋找買家，「美國優先」政策等於為美國製造新的對手，而不是讓美國在全球舞台獲得更堅強的盟友。某些歐洲官員已經開始提出警告說美國不再是朋友，加拿大則變得越來越反美。

川普 關稅 澳洲

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