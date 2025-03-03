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幫馬斯克粉飾太平？商務部長：GDP擬不算政府支出

編譯林文彬／綜合外電
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美國商務部長盧特尼克表示，美國GDP報告可能剔除政府支出。(歐新社)
美國商務部長盧特尼克表示，美國GDP報告可能剔除政府支出。(歐新社)

全球首富馬斯克執掌的美國政府效率部，正推動削減政府支出。被問到政府支出減少是否可能導致經濟陷入衰退時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美國國內生產毛額（GDP）報告可能剔除政府支出，但未暗示何時可能採取調整。

盧特尼克2日在福斯新聞頻道節目「Sunday Morning Futures」受訪時說：「如你所知，各國政府向來都會操弄GDP。政府支出被視為GDP的一環，我會把兩者分開，讓數據透明化。」

盧特尼克以戰車為例，強調政府採購戰車對GDP有貢獻，但花錢請1,000人評估採購戰車沒有。盧特尼克說：「這種作法效率低落而且浪費錢，目前這些支出納入GDP，我們會從中剔除。」

由於政府調整稅率、支出、赤字和法規可能影響整體經濟成長軌道，政府支出向來算入GDP。剔除政府支出可能讓GDP變得複雜，或扭曲這個衡量美國經濟健康狀況的重要指標。經濟學家已就調整現有國民帳戶結構發出警告，因為這麼做會導致GDP劇烈波動，讓外界難釐清經濟健康狀況，進而推升不確定性。

羅耀拉瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）財金和經濟學教授孫成元（音譯）說：「經濟成長率波動將大幅加劇，原因是經濟成長減速或像是經濟衰退時，政府會花很多錢。」

盧特尼克的言論與馬斯克相呼應，馬斯克2月28日在X上表示，政府支出未創造經濟價值。馬斯克說：「剔除政府支出會提高GDP指標準確率，否則政府花錢就能為GDP大大灌水，但這些錢不會改善老百姓生活。」

馬斯克 商務部

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