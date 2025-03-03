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淡化德州麻疹死亡病例 小甘迺迪引眾怒

編譯陳韻涵／即時報導
小羅勃甘迺迪。（路透）
小羅勃甘迺迪。（路透）

傳染病學者批評聯邦衛生及公共服務部(HHS)部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)淡化德州麻疹死亡病例及疫情的嚴重性，而小甘的反疫苗觀點開始面臨考驗，醫界將這次麻疹疫情爆發的原因，歸咎於疫苗接種率下降。

德州官員26日表示，德州西部鄉村拉伯克市(Lubbock)一名學齡兒童未打麻疹疫苗送醫不治；這是2015年以來，美國首宗麻疹死亡案例。

新聞周刊(Newsweek)，小甘曾因反疫苗的言論飽受批評，他上周承諾調查兒童接種疫苗的進度，包括麻疹疫苗和小兒麻痺疫苗，而今他應對德州麻疹疫情的反應，讓他招致更多撻伐。

德州西部正經歷30年來最大規模的麻疹疫情，德州衛生廳數據顯示，今年1月以來，九個郡已通報124例。

川普2月27日舉行內閣會議，小甘表示，衛生部正在追蹤疫情發展。

小甘表示，「美國今年已出現四波麻疹疫情，去年16人，因此並不罕見，因為美國每年都會出現麻疹疫情」。

傳染病學者史東(Neil Stone)在「X平台」上寫到，「他(小甘)對麻疹疫情輕描淡寫，甚至未提疫苗。他是共謀，丟臉。」

小甘26日表示，「(目前)約20人住院，主要是為了隔離」。

不過，拉伯克聖約兒童醫院(Covenant Children's Hospital)首席醫療官員、兒科醫師賴拉‧強生(Lara Johnson)表示，「我們不會讓病人住院隔離。」

此外，小甘宣稱兩人死於麻疹疫情。衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)告訴美聯社，聯邦疾病防治中心(CDC)只確認一人死於麻疹。

美國2000年宣布境內麻疹已絕跡，代表該疾病未在國內傳播，而是境外移入。

如今麻疹疫情再次爆發，衛生官員將其歸咎於疫苗接種率下降。

CDC數據顯示，大多數州未達95%幼兒園學童接種疫苗的門檻，這是防止疫情爆發所需的疫苗接種標準。

CDC指出，美國2025年爆發第三次麻疹疫情，其中95%的患者未接種疫苗，或疫苗接種狀態不明。

公衛專家表示，川普政府必須鼓勵全民接種麻疹疫苗，藉此遏止美國過去十年來最大規模的麻疹疫情。

強生說：「遏制麻疹疫情的最佳辦法就是打疫苗，接種兩劑麻疹疫苗可享有97%的終生免疫力。」

疫苗 疫情 德州

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