「川普舔馬斯克腳趾」AI片黑手抓到了 竟出自政府員工

聯邦住房部內部的閉路電視24日突然播出疑似川普親吻馬斯克赤腳的AI生成假影片。當局隨即表示已追查出涉案員工。(取自X平台)

每日郵報(Daily Mail)25日報導，24日在聯邦政府 播放「川普 舔馬斯克 腳趾」的假AI影片的幕後黑手已被查獲，是政府內部員工，此人已被鎖定，可能會遭到解雇。

聯邦住房與城市發展部(HUD)內部的電視螢幕24日突然播出一段影片，內容是川普總統親吻、吸吮並撫摸億萬富豪馬斯克腳部，並打上字幕「真正的國王萬歲」。紐約時報也報導，這段短片24日在住房與城市發展部內部「短暫」播放。

該部發言人向每日郵報證實：「一名涉案人員昨日已被帶離該部門大樓。」

該部發言人說：「我們正在討論相關法律後果，並考慮暫停或終止與該部門有關的一些服務。」

事發當下，該部員工對餐廳內的電視螢幕上突然撥出奇怪影片感到震驚。

隨後，一名內部人士將播放該影片的畫面傳給Vox新聞網站記者科恩(Rachel Cohen)，後者將影片發布至社群媒體，引發熱議。

目前尚不清楚該影片是透過何種方式在餐廳電視螢幕上撥放，該部發言人譴責此一行為，並表示「這是對納稅人金錢與資源的又一次浪費。」

報導指短片內容批評川普與全球首富馬斯克的密切關係。川普對馬斯克委以主管政府效率部責，推動大砍聯邦政府人力和開支的工作。

影片打上「真正的國王萬歲」的斗大字幕占據整個畫面，這是如法炮製川普日前在自家「真實社群」(Truth Social)發文稱頌紐約巿徵收「塞車費」計畫遭到他的政府撤銷時的發文。

這段反覆播放的影片看起來似乎運用AI工具進行製作，出現在馬斯克以電子郵件要求聯邦員工針對工作績效提出說明最後期限當天。

那封電郵早已引發員工焦慮，尤其在包括效忠川普人士主掌的多個聯邦機構建議至少暫時對電郵不予理會之後，最後期限就在員工一片困惑之中過去。

馬斯克昨天又在X平台發文，說要給聯邦員工證明自己工作表現或是丟掉飯碗的「另一個機會」。