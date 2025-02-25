我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助殺豬盤洗錢超1300萬 南加3華人精心掩蓋仍被捕

六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

白宮再打破傳統 被欽點的媒體才能近身川普隨訪

編譯盧思綸／即時報導
白宮宣布，未來將由政府決定哪些新聞機構和記者有權近身採訪川普。(美聯社資料照)
白宮宣布，未來將由政府決定哪些新聞機構和記者有權近身採訪川普。(美聯社資料照)

華爾街日報（WSJ）報導，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）25日宣布，未來將由政府決定哪些新聞機構和記者有權近身採訪川普，打破歷來由白宮記者協會（WHCA）負責分配隨行記者團「新聞池」（press pool）的傳統慣例，反映川普政府對傳統媒體更不信任的態度。

新聞池記者會在總統的保護圈內，跟隨總統出行，以及參與小型空間內的活動，比如內閣會議廳（Cabinet Room），並有機會在更接近總統的環境中提問。目前由WHCA負責安排新聞池。

李維特在簡報會上表示：「本屆政府的白宮新聞團隊將決定誰能享有特權和有限訪問權，包含進入空軍一號和橢圓辦公室等場所。」

李維特計畫新增更多媒體管道加入新聞池，也將持續允許紙媒、廣播等「傳統媒體」參與輪換。主要電視新聞網將可繼續參與新聞池。另外，白宮將新增一些串流媒體和新媒體。她初上任便曾宣布允許Podcast主持人和網紅申請白宮記者證。

WSJ指出，WHCA成立於1914年，推動擴大對總統的訪問權限，並監督競爭媒體共享資源、進行報導。過去一直由WHCA規畫新聞池。根據其官網資料，自小羅斯福時期以來，記者就開始隨總統出行，包括度假和訪外行程。

除此之外，參與新聞池的費用昂貴，尤其是如果總統不在華府，各家媒體必須派人隨行，並承擔相應旅宿費用，包括搭乘空軍一號的錢。根據一名WHCA成員，未來新聞池記者還是要承擔這些費用。

對此，WHCA主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）聲明回應：「此舉損害美國新聞自由的獨立性。」他表示，在自由國家，領導人不該能挑選隨行記者團，而且他提到，白宮宣布這項決定前並未提前通知。

美聯社日前才因拒絕按照川普新規，將墨西哥灣更名為美國灣，遭白宮封殺採訪。美聯社因此向法院提告要求恢復完整採訪權，遭聯邦法院於24日駁回。

白宮 川普

上一則

銅也要徵關稅？川普下令研究如何強化美國銅業

下一則

推500萬元金卡移民 川普：預計賣100萬張

延伸閱讀

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
烏遭川普背叛 台灣應警醒

烏遭川普背叛 台灣應警醒
棘手…川普晶片關稅磨刀霍霍 專家：台灣陷入台積電霸權、避稅兩難

棘手…川普晶片關稅磨刀霍霍 專家：台灣陷入台積電霸權、避稅兩難
英學者談中國 指川普上任北京面臨極大挑戰

英學者談中國 指川普上任北京面臨極大挑戰

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
川普周三表示，考慮把馬斯克及其團隊削減政府支出而節省下來的錢，拿一部分返還給美國納稅人。(美聯社)

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

2025-02-19 20:25

超人氣

更多 >
「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫