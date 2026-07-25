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4陣亡美軍從死傷名單剔除 國防部：停火後才喪生

編譯盧炯燊／綜合報導
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美伊戰火中上周陣亡的四名士兵遺體運返美國，國防部將四人從死傷名單中剔除。(美聯社...
美伊戰火中上周陣亡的四名士兵遺體運返美國，國防部將四人從死傷名單中剔除。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

五角大廈將美軍陣亡數從18人下修為14人，引發國會與媒體質疑其以停火時間與傷亡定義掩蓋真實戰損。

美伊開戰以來，已有18名美軍陣亡，但五角大廈以另一種統計方法，將死亡人數下修為14人，相關做法被指是掩蓋傷亡數字，國防部赫塞斯遭到國會議員猛烈抨擊。

綜合紐約時報、華盛頓郵報等媒體，五角大廈截至22日公布的陣亡美軍為18人，但到了23日，數字卻突然降至14人。

人死不能復生，國防部對此的解釋更是前後矛盾，先是代理發言人巴爾德斯(Joel Valdez)聲稱，是因為官網出現「臨時數據故障」所致，表示會迅速修復。其後卻有匿名官員指出，最後四人是在川普總統4月宣布停火後才喪生，因此不列入戰爭陣亡之列。

這項說法使爭議持續延燒。

紐約時報認為，五角大廈是試圖透過修改或延遲發布傷亡數字來掩蓋真相，目的是淡化美軍陣亡的嚴重性。

多名國會議員也反應強烈。民主黨籍聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)在X平台發文，直指五角大廈試圖掩蓋美軍真實喪生人數，做法「令人髮指」。

也有其他人在X發文表示，這四人是在川普所謂「停火」之後捐軀，官方就要將他們從英雄名單裡剔除，這是對他們犧牲的莫大侮辱，更是蓄意掩蓋這場無休止戰爭的真實代價。

這四人中的三人是上周末伊朗襲擊美軍駐約旦基地時陣亡，另一人則是伊朗在攻擊伊拉克北部後，拆解未爆炸的無人機時發生意外。

據五角大廈自行統計，美伊戰爭已逾400名官兵受傷；由於國防部只須報告確切死亡人數而毋須報告受傷人數，這個受傷數字早已遭質疑造假。現在更有匿名軍方官員承認，實際受傷數字要來得更高。

除了竄改傷情，軍方更玩弄「傷亡定義」漏洞來粉飾太平 。根據 The Intercept與CBS 的聯合調查報導，中央司令部(CENTCOM)刻意將「非敵對」因素造成的戰損全數剔除 。

例如3月中旬在波斯灣執行任務的航母福特號，因超負荷運轉引發大火造成200多名水兵受傷，但這批傷患在官方的美伊戰爭傷亡名冊中徹底蒸發。

精華 FAQ

  • 國防部先說是官網出現臨時數據故障，後又改口稱最後4人是在川普宣布停火後才喪生，因此不列入戰爭陣亡統計，說法前後不一。

  • 批評者認為軍方是在修改或延遲公布傷亡數字，刻意淡化美軍在衝突中的損失，甚至被指掩蓋戰爭代價，對陣亡者也不尊重。

  • 報導提到美伊衝突已有400多名官兵受傷，但官方未必完整揭露；此外，CENTCOM還把非敵對因素造成的戰損剔除，導致實際傷亡疑被低估。

國防部 五角大廈 赫塞斯

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