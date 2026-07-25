戰爭沒完沒了 川普對談判失信心轉成「復仇模式」

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗戰事久拖不決，讓川普從期待談判轉向「復仇模式」，更傾向以軍事手段施壓，同時也加深美以摩擦並威脅其政治聲望。

川普 總統一度認為伊朗 戰事幾周內就會結束，但衝突已進入第五個月，仍看不到盡頭。華爾街日報23日報導，政府官員與其他接近川普的人士透露，川普愈來愈感到挫折。一名聽到相關談話的人士指出，川普最近在橢圓辦公室的一場會議中連珠炮痛罵伊朗領導人，稱他們是人渣和瘋子，還接連爆出髒話。

川普幾個月來一直試圖結束戰爭，但短暫的平靜很快又被戰火取代。一些顧問如今擔心，這場戰爭造成物價上漲、支持率下滑及十多名美軍官兵陣亡，正在吞噬川普的總統任期，並進一步打擊共和黨 在期中選舉中原已黯淡的選情。

知情人士透露，川普近幾日愈來愈懷疑，與伊朗談判能否帶來持久和平。一名資深政府官員表示，川普認為伊朗唯一能理解的就是軍事武力，目前正處於對德黑蘭的「復仇模式」，並認為除了繼續發動攻擊，幾乎沒有其他好選項。

另外，儘管以色列是川普對伊朗作戰時最親密的夥伴，這場戰爭卻也加劇雙方緊張關係。前述資深官員表示，川普曾對以色列總理內唐亞胡表達不滿，有時還告訴幕僚，他不想與內唐亞胡交談或見面，而以方一直試圖安排兩人會面。內唐亞胡原預計下周前往美國，出席聯邦參議員葛理漢的葬禮，但赴美行程尚未敲定。

一名資深政府官員表示，川普6月一想到可能與德黑蘭簽署初步和平協議便非常興奮，甚至不理會那些稱伊朗絕不會遵守協議的共和黨盟友；他說希望這一切結束。然而，隨著戰爭持續，川普對美伊雙方能否透過外交方式解決衝突愈來愈沒有信心。

知情人士透露，川普曾向顧問抱怨，很難知道誰能代表伊朗最高領導層發言，而且每當美國認為談判已取得進展時，伊朗仍繼續發動攻擊。

據一名了解川普看法的人士透露，川普曾對其他人表示，他認為自己可以透過猛烈轟炸擊潰伊朗人的意志。

共和黨籍的聯邦眾議院外交事務委員會資深成員麥考爾(Michael McCaul)表示：「我相信他認為自己已經給過和平一次機會，正回到A計畫，也就是軍事行動。」