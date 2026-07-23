我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗刷15年來笑柄？ 拉斯維加斯荒地迎「心」地標

員工嫌母醜阻參加婚禮 被老闆臭罵一頓「不孝之人 企業不養」炒了

美沙核能協議殺出程咬金 川普：沙國不會濃縮鈾 不承認以色列免談

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）、沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德（左）與科技億萬富豪馬斯克（中...
美國總統川普（右）、沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德（左）與科技億萬富豪馬斯克（中）等人，2025年11月19日在華府舉行的美沙投資論壇期間合影。(路透)

美國與沙烏地阿拉伯22日宣布達成民用核能合作協議，由華府協助利雅德發展核能。不過，川普總統23日表示，這項協議能否生效，取決於沙烏地阿拉伯是否承認以色列

川普在真實社群表示，美國不反對民用非濃縮核設施，並稱美沙民用核能協議「僅涉及非軍事用途，『不會進行任何材料濃縮！』，例如伊朗、阿拉伯聯合大公國及其他國家已擁有的設施。這項協議將獲得批准，但完全取決於沙烏地阿拉伯加入備受尊重且成功的《亞伯拉罕協議》。」

沙烏地阿拉伯先前表示，除非巴勒斯坦建國，否則不會加入《亞伯拉罕協議》。目前尚不清楚，這項條件是否已明訂於尚未公布的核能協議文本中，或沙國是否已同意接受。沙國迄今尚未回應。

白宮發言人李維特表示，她不認為川普發布貼文後曾與沙烏地阿拉伯實際掌權者、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）交談，但川普先前已多次向沙烏地領導人提出這項條件。她說：「他已經說過，如果他們不加入《亞伯拉罕協議》，這項協議就會取消。因此，我們未來將繼續與沙烏地方面磋商。」

川普發表上述言論前，專家批評美沙協議可能使這個原已局勢不穩的地區面臨核擴散風險，部分共和黨及民主黨國會議員也表達類似憂慮。不過，川普所屬的共和黨控制國會參眾兩院，反對者似乎沒有足夠票數阻擋這項協議。

以色列對川普的說法表示歡迎，總理內唐亞胡辦公室在X發文表示，沙烏地阿拉伯加入《亞伯拉罕協議》，「將是中東和平向前邁出的歷史性一步」，但該聲明並未提及核能協議。不過，以色列經濟部長巴爾卡特先前表示，如果沙烏地阿拉伯發展和平用途核能，以色列「能夠應對」。

外界普遍認為以色列本身擁有核武，但以色列既未證實也未否認；以方其他人士則對美沙核能協議持更批判的態度。以色列前國防部長李柏曼受訪時說：「每一項軍事核計畫都是從民用計畫開始。」

精華 FAQ

  • 核心爭議在於協議雖名為民用核能合作，但川普要求沙烏地阿拉伯必須承認以色列、加入《亞伯拉罕協議》，且不能進行任何鈾濃縮，才會放行協議。

  • 川普表示，美國可接受沙國發展非濃縮的民用核設施，但不得進行材料濃縮；同時，協議能否生效，完全取決於沙國是否加入《亞伯拉罕協議》。

  • 以色列總理辦公室歡迎沙國加入《亞伯拉罕協議》的說法，但未談核協議；部分專家與美國兩黨議員則擔心協議可能帶來核擴散風險。

以色列 川普 沙烏地阿拉伯

上一則

美匯率觀察名單 中國被點名「欠透明度」但未列匯率操縱國

延伸閱讀

美沙達協議 川普點頭幫沙烏地蓋核設施 美企估獲利豐

美沙達協議 川普點頭幫沙烏地蓋核設施 美企估獲利豐
川普：美沙核能協議將獲批 青年運動襲沙船將究責伊朗

川普：美沙核能協議將獲批 青年運動襲沙船將究責伊朗
美國與沙烏地簽署民用核能合作協議 掀核武擴散疑慮

美國與沙烏地簽署民用核能合作協議 掀核武擴散疑慮
整理包／美沙核能協議藏核武擴散風險？川普被疑雙標 6重點一次看

整理包／美沙核能協議藏核武擴散風險？川普被疑雙標 6重點一次看

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
美軍中央司令部對伊朗發動空襲期間，一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。(路透)

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

2026-07-18 01:57
川普總統16日晚間9時在白宮發表全國演說。 (歐新社)

川普演說宣布解密文件 指控中國竊2.2億筆選民資料

2026-07-16 22:04

超人氣

更多 >
廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了

廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮