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美沙核能協議 川普加開2條件：不同意就取消

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統(左)與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼去年11月25日在白宮會晤。(美聯社)
川普總統(左)與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼去年11月25日在白宮會晤。(美聯社)

川普總統22日宣布與沙烏地阿拉伯新簽署的民用核能計畫協議，卻未採納「核不擴散」(Nuclear Non-Proliferation)的「黃金標準」(Gold Standard)，引發核擴散疑慮。隔日，川普又透露協議中有一項附加條件，也就是要求沙國透過「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)實現與以色列關係正常化，並澄清該協議不允許濃縮鈾。

美聯社報導，「亞伯拉罕協議」是川普第一任期於2020年推動的中東外交協議，核心是讓以色列與阿拉伯國家關係正常化。促成沙國加入將是意義重大的外交成就，但因沙國先前已明確表示若要與以色列關係正常化，首先需要有清晰的巴勒斯坦建國計畫，而以色列總理內唐亞胡堅決反對巴勒斯坦建立主權國家，所以川普提出的新條件可能會終結核能協議。

川普表示美沙核能協議(也稱「123協議」)將獲他批准，但完全取決於沙國是否加入「備受尊重且成功」的亞伯拉罕協議。

當記者問及為何最初聲明中沒有提及此一條件時，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示總統才是最終敲定談判的人，同時明確指出沙國不加入亞伯拉罕協議，核能協議就取消。內唐亞胡辦公室在聲明中讚賞沙國加入亞伯拉罕協議的前景，稱其是「中東和平進程的歷史性飛躍」，聲明中並未提及123協議。

123協議預計將持續30年，將有美國企業參與開發。國務卿魯比歐(Marco Rubio)23日在菲律賓馬尼拉表示，該協議將確保沙國與美國企業合作發展民用核能項目，而不是與「競爭對手」合作；沙國可能考慮的其他合作國家有中國、南韓、法國、俄羅斯等。比鄰沙國的阿拉伯聯合大公國已與美國簽署了123協議，並在南韓的協助下建造了巴拉卡(Barakah)核電廠。然而阿聯並不尋求鈾濃縮技術，不像沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)曾說若伊朗取得核武，沙烏地也可能走上同樣道路。

白宮和沙國尚未公開123協議的文本。一名知情人士透露，該協議並未包含國際原子能總署(IAEA)的「附加議定書」(Additional Protocol)，該文件允許更嚴格的監控與核查。

精華 FAQ

  • 爭議在於協議未採納核不擴散的「黃金標準」，外界擔心沙國未來可能接觸濃縮鈾技術，進而升高核擴散風險。

  • 他要求沙烏地阿拉伯加入亞伯拉罕協議、與以色列關係正常化，並明確表示協議不允許沙國進行鈾濃縮，否則就取消。

  • 協議文本尚未公開，且知情人士稱未納入IAEA附加議定書，監管強度受質疑；同時沙國可能轉向中國、俄羅斯等其他合作方。

川普 以色列 沙烏地阿拉伯

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