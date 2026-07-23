整理包／美沙核能協議藏核武擴散風險？川普被疑雙標 6重點一次看

美國總統川普政府推動與沙烏地阿拉伯的核能合作協議。圖為川普（右）與沙國王儲穆罕默德。（路透）

美國川普 政府周三正式將與沙烏地阿拉伯 的民用核能合作協議送交國會審查。這項協議並未禁止沙國自行濃縮鈾，也未納入更嚴格的國際監督機制。美國今年對伊朗 開戰的理由之一，正是德黑蘭拒絕放棄濃縮鈾計畫，美方是否採取雙重標準、協議是否升高核武擴散風險，都受到質疑。

以下是美沙核能協議六大重點整理：

一、協議現況與進展？

美沙多年來一直磋商核能協議，讓沙國取得美國技術，美企也能爭取核電廠合約，協議送交國會後，議員有90個國會開會日可表決阻止其生效，但須取得三分之二多數，才能推翻川普可能行使的否決權。

二、核武擴散疑慮？

協議未納入禁止鈾濃縮及核廢料再處理的「黃金標準」條款，也未要求沙國簽署接受額外國際監督的「附加議定書」。這些缺漏被視為潛在的核武擴散風險。

三、沙國為何要發展核能？

沙國發電主要依靠石油和天然氣。發展核能可供應海水淡化及空調等高耗能用途，減少國內燃油消耗，將更多原油留供出口，以配合王儲穆罕默德的經濟轉型與減碳計畫。

四、中東恐掀核武競賽？

沙國曾表明，若宿敵伊朗取得核武，它也會跟進。沙國2025年1月還宣布，將建立生產「黃餅」的核燃料產業。美民主黨參議員墨菲警告，美沙協議恐將掀起中東核武競賽、降低伊朗限制自身核計畫的意願。

五、美國可獲得哪些利益？

美企可望在價值數十億美元的沙國核電廠標案中占據有利位置，美方也能更深入掌握沙國核計畫。根據「1954年美國原子能法」第123條，合作國必須符合九項防止核武擴散標準，協議也須接受國會審查。

六、沙國還有哪些選擇？

中國核工業集團2023年據報已投標興建沙國核電廠；俄羅斯國家原子能公司也與利雅德簽署初步合作協議；南韓曾為阿拉伯聯合大公國興建核電廠；法國也可能是潛在的合作夥伴。

關鍵問題是，美國是否會在沙國境內興建濃縮鈾設施，以及設備是否由美方人員以「黑箱」模式獨立操作。消息人士表示，協議僅為核燃料循環合作提供法律途徑，並未要求美國交付濃縮鈾技術或能力。