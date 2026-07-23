攻勢升級 美軍B-1「槍騎兵」轟炸伊朗 川普重啟戰事後首見

美軍一架B-1「槍騎兵」轟炸機7月4日飛越維吉尼亞州阿靈頓的美國陸戰隊戰爭紀念碑。（歐新社）

Axios 23日報導，美國官員表示，美軍21日動用一架B-1「槍騎兵」（Lancer）長程轟炸機，打擊伊朗 伊斯蘭革命衛隊目標。這也是美伊戰事12天前重啟以來，美國首度派出B-1轟炸機執行任務。

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B-1轟炸機不僅能在低空超音速飛行，還可搭載24枚2千磅炸彈或數十枚巡弋飛彈，載彈量也是各型轟炸機中最大。美軍先前執行針對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）時，就曾數次派出B-1轟炸機，打擊飛彈基地、指揮中心、武器儲存設施及防空系統。

根據報導，這架B-1轟炸機從英國一座空軍基地起飛執行任務，飛行動態也出現在網路飛機追蹤網站上。X平台另流傳B-1轟炸機飛行畫面，發文者聲稱多架B-1已從英國皇家空軍費爾福德基地起飛。不過，美國中央司令部（CENTCOM）21日聲明中，並未提及B-1轟炸機任務，目前也不清楚這架轟炸機攻擊哪些目標，或此次大規模任務是否比過去幾天的其他打擊更有效。

Axios指出，動用B-1轟炸機顯示美國軍事行動明顯升級，規模也隨之擴大。隨著美軍持續在中東集結，美國總統川普 仍在考慮恢復對伊朗的大規模作戰行動。美國與以色列 官員表示，大規模作戰可能在數日內重啟。然而，儘管美國擴大打擊行動，伊朗政權對荷莫茲海峽的立場似乎沒有改變，仍在攻擊區域內的美軍基地。

一些美國國防官員表示，伊朗在荷莫茲海峽周邊的軍事能力「幾乎已不存在」，但其他官員指出，伊朗仍有能力攻擊當地船隻。